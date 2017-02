Na náměstí Svobody tančil medvěd. Fašank ukončil temnou zimu a přivítal jaro

Brno - Pestrobarevné masky, zpěv, tanec a také něco dobrého na zub. Náměstí Svobody v úterý odpoledne ovládly vesnické tradice vítající jaro. Slovácký soubor Šafrán zde Brňanům představil fašank.

Jde o jeden z významných folklorních svátků, jinde známý pod názvem masopust, kterým se na vesnici slaví konec temné zimy a příchod jarního slunovratu. „Pro nás je to tradiční akce, na kterou chodíme od mala. Vedli nás k tomu rodiče a my se toho rádi držíme," popisují Vojtěch Halaš a Michal Mikulka z brněnského hudebního souboru Valášek.

Ve dvě hodiny celá akce začíná, zatím na ni však upozorňuje pouze prázdné pódium vedle Morového sloupu a žlutý stan, kde se začíná prodávat skromné občerstvení. V nabídce jsou koblihy, zabijačkové dobroty nebo v zamračeném a chladném počasí velmi žádaný svařák.

U stánku se začínají scházet první návštěvníci, okolo třetí hodiny už u pódia postává přibližně stovka zvědavců. Zatím ale panuje ticho, přerušované pouze mladým saxofonistou poblíž. Děti se hromadí vedle stanu, kde si nechávají na obličej namalovat různobarevné masky.



Během následující hodiny se před pódiem schází stále více lidí, očekávají oficiální začátek celé akce. Toho se ujímá po čtvrté hodině fašančář, který od radního získává tradiční právo k zahájení.

Začíná hrát cimbálová muzika a následuje tanec s medvědem, který symbolizuje plodnost. „K akci jsem se dostala náhodou, pouze procházím kolem. Jsem ale velmi ráda, že se stále hojně udržují tyto moravské tradice," říká přihlížející Jana Myslíková.

Po půl hodině začíná lehce pršet. Fašančářům to nevadí, v krojích pochodují po náměstí Svobody a dobře baví všechny návštěvníky. K vidění jsou masky čarodějnic, medvědů či čápů. „Děláme to hlavně proto, že nás to baví. Udržujeme tím naše zvyky a je to zábava," dodává Lubomír Pelc, který vede kolegy převlečené za kobylu.

Celá akce končí takzvaným pochováváním basy.

