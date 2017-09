Bazén na Riviéře vyloží nerezem, aby zabránili úniku vody. Přibyde tam i tobogán

Brno – Plážové osušky a plavčíky vystřídali v pátek dělníci se svými sbíječkami. Na brněnském koupališti Riviéra začala rekonstrukce. Opravovat se budou bazénové stěny, skrz které prosakovalo denně zhruba 200 tisíc litrů vody za přibližně čtrnáct tisíc korun. „Bazény vyložíme nerezem. Toho bude potřeba přes deset tisíc kilometrů čtverečních,” uvedl oblastní ředitel firmy Metrostav, která bude mít stavbu na starosti, Zdeněk Mička.

V pátek začaly rekonstrukce Riviéry.Foto: Starez-Sport

Kromě oprav bazénových stěn návštěvníky potěší nový tobogán, skluzavka, vodní chrliče či podvodní perličky. V areálu také najdou lezeckou stěnu. „Usilujeme o moderní bazén jednadvacátého století, ale chceme současně zachovat klidný a přírodní ráz Riviéry,” vysvětlil generální ředitel společnosti Starez-Sport Martin Mikš.

Nerez je na rozdíl od betonu méně náročný na údržbu. „Rekonstrukcí se ušetří za spotřebu vody i za údržbu. Nerezová konstrukce má také životnost v řadě desítek let,” doplnil Mikš.

Do konce května by měla být stavba hotová. V červnu plánují organizátoři zkušební provoz. Pokud bude vše v pořádku, tak od července by mělo být koupaliště otevřeno veřejnosti.

Celkové náklady rekonstrukce odhaduje vedení téměř na 215 milionů korun. Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, podle opozičního zastupitele za komunisty Martina Říhy budou ceny oprav příliš vysoké. „Myslím si, že to určitě nebude cena konečná a skončíme na čtvrt miliardě. Za ty peníze je lepší bazény vybourat a postavit nové. Betonové s pořádnou izolací,“ uvedl již dříve Říha.

Plánované přídavné atrakce se nelíbí brněnskému architektovi a autorovi Riviéry Petru Hrůšovi. „S nerezem pod vodou bych se i smířil, nikoliv však se skluzavkami a dalšími prvky. Ty patří spíš do městských lázní, například Fuchsových, které by si takovou rekonstrukci zasloužily,“ komentoval dříve Hrůša.

Do budoucna se mohou návštěvníci koupaliště těšit i na opravu dlažby a okolního prostředí bazénů. „Plánujeme také závlahu trávníků. Není to ale věc, která by přímo souvisela s touto rekonstrukcí bazénů,” doplnil Mikš.

ELIŠKA POSPÍŠILOVÁ