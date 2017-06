VIDEO: Při ukázkách policejních zákroků zazněl štěkot psů i výstřely z pistole

Brno /FOTOGALERIE/ - Svou výzbroj a schopnosti představili v pátek na náměstí Svobody policisté. Návštěvníci se podívali na ukázky nejrůznějších zákroků i na vybavení, se kterým strážci zákona pracují.

Na ukázky policejní práce se přišli podívat děti i dospělí. Viděli, jaké mají policisté vybavení a jak zneškodňují pachatele, od těch méně nebezpečných až po ty, kteří byli ozbrojení a měli buď nůž, nebo pistoli. Strážci zákona využili jak paralyzéry, tak psi a ukázali i jak zastavují podezřelé lidi v autě. „Ukázky se mi líbily. Nejvíc určitě ty, které byly se psovody," vyjádřila se jedna z návštěvnic Lenka Pechalcová.

Kromě zákroků se přihlížející podívali i na slavnostní přísahu nově nastupujících policistů, na ocenění těch, kteří darovali krev, a těch, kteří za sebou mají už třicet let služby. Krom toho lidé měli možnost prozkoumat policejní vozy či zbraně. Na dopravní prostředky se přišla podívat například Marie Zavadilíková. „Rozhodla jsem se přijít, aby se mohl můj malý syn podívat na všechna ta auta a motorky," řekla.

Policisté představili i svou pojízdnou kancelář sloužící k odhalování padělaných dokladů, kterou mají od letošního března. „Lidi doklady hodně zajímají, takže jich sem přišlo celkem dost," vyjádřila se k zájmu o mobilní zařízení policistka Jana Tučková. „Odhalení falešných dokladů trvá různě dlouhou dobu. Přijde na to, o jaký doklad jde. Některé jsou poznat, jen co se na ně člověk podívá, ale u dalších je to těžší," dodala. Vůz navštívily i děti, ty ale zajímaly spíše blikající světla přístrojů.

