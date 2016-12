Výprava do hlubin. Navzdory postižení natočili film o brněnském podzemí

Brno - Tajemství skryté v temnotách pod dlažbou, příběh ženy ztracené v hlubinách pod Pekařskou ulicí a herecké výkony mentálně postižených herců nabízí snímek Setkání pod Brnem. Film s metaforickým názvem mohou zájemci vidět zdarma na internetu.

Herecké výkony mentálně postižených herců nabízí snímek Setkání pod Brnem.Foto: DENÍK

Snímek a práce na něm spojily při jednom natáčením zdravé i postižené lidi. „Líbilo se mi to, protože to bylo netradiční a natáčelo se v podzemních chodbách," říká osmadvacetiletý Vladimír Putna. Společně se svým o deset let starším kamarádem Tomášem Mackem hrál hlavní roli.

Zahráli si sami sebe na výpravě záhadným brněnským podzemím pod Zelným trhem a v nitru Kraví hory. Snímek připomněl čtyřicetileté výročí propadnutí chodníku v Pekařské ulici a zmizení Marie Bartošové. „Pomáhala tehdy muži, který se propadl před ní. Ale pak tam sama spadla," vysvětluje Putna.

S filmováním mají oba herci už zkušenosti. Docházejí totiž do stacionáře, kde se tomu čas od času věnují. „Chystáme i další filmy. Letos jsme natáčeli pohádku Pampeliškový král," zmiňuje Macek.

Původně si autoři snímku mysleli, že bude nejlepší dělat zkoušky a učit se texty za domácí úkol. Ale později zjistili, že je lepší hercům těsně před natáčením říct, co se po nich bude chtít. Tím jim odpadlo učení se replik nazpaměť.

Devět natáčecích dní přineslo také náročné okamžiky, výjimkou nebyly desetihodinové natáčecí bloky.

Se snímkem se tvůrci zúčastnili také desátého ročníku festivalu Mental Power, který se zaměřuje na filmové umění mentálně postižených lidí. Ačkoliv lidé mohou vidět film zdarma na webu, ti kteří přispějí na projekt Divadla Barca zaměřeného na postižené lidi, získají volný vstup na únorové promítání.