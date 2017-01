Návrat hokeje za Lužánky? Ve hvězdách. Původní zimní stadion vznikl před 70 lety

Brno /ANKETA/ – Nadšený řev fanoušků vítězného týmu se rozléhal brněnským zimním stadionem za Lužánkami, když domácí hokejisté Rudé hvězdy, dnešní Komety, poprvé doma před Brňany přebírali mistrovský titul. Psal se rok 1957 a stadion měl před sebou ještě mnoho radosti i smutků fanoušků brněnských hokejistů. Nyní, sedmdesát let od slavnostního otevření stadionu, už na něj odkazuje jen název zastávky hromadné dopravy. Slibovaná nová aréna je v nedohlednu.

V době svého vzniku byla stavba středoevropský unikát. „Díky dvěma kluzištím měl největší ledovou plochu v oblasti," popsala Markéta Jančíková z Archivu města Brna. Po roce 1990 však stadion postupně chátral a jeho definitivní konec znamenal začátek demolice v listopadu 2008.

Před více než rokem fanouškům svitla naděje, že by se hokej za Lužánky vrátí. Plán stavět stadion oznámili zástupci Komety s hlavním partnerem, skupinou DRFG. Kdy ale stadion vznikne, je stále nejasné. „Dodnes není vyřešené vlastnictví pozemků. Od momentu, kdy se začne projektovat, ale může hala vyrůst do tří let," uvedl majitel Komety Libor Zábranský.

Čtěte také: Nový hokejový stánek za Lužánkami může Brnu přihrát šampionát

Vizualizace plánovaného nového hokejového stadionu za Lužánkami. Zdroj: A Plus