Návrat ptačí chřipky: veterináři zatím utratí přibližně tisíc kusů drůbeže

Jižní Morava – Speciální skupiny hasičů sbírající mrtvé ptáky a přípravy na vybíjení drůbeže. Ptačí chřipka, kterou na jižní Moravě identifikovali veterináři ve středu, pokračuje i ve čtvrtek.

Ilustrační fotoFoto: čtk

V Ivančicích na Brněnsku veterináři označili dvě místa, kde nakaženou drůbež našli – malochov v ivančických Němčicích a tři na nákazu uhynulé labutě u řeky Jihlavy. „Uhynuly nám tady další tři labutě, nová opatření se tedy určitě budou připravovat," konstatoval starosta Ivančic Milan Buček.

Jedním z preventivních opatření bude i vybití drůbeže v bezprostředním okolí nakažených jedinců. „Zatím jde jenom o drobné chovatele. Zvířata veterináři utratí a odvezou je do sanačního podniku. Strážníci kontaktují chovatele, kterých se toto opatření bude týkat," vysvětlil ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Vybít by podle odhadů měli veterináři zhruba tisíc kusů drůbeže, jejich majitelé dostanou od státu odškodné. „Máme na to připravené formuláře, kde je přesně stanovené, kolik mají různí chovatelé kusů drůbeže. Jsou sice deset let staré, ještě z minulé nákazy, ale nic se na tom nezměnilo," uvedl Buček.

První čtvrteční vybíjení by se mělo týkat deseti slepic v Ivančicích. „V chovu jsme našli dvě uhynulé slípky a kačeny, které jsme poslali na rozbor. Pokud se nákaza potvrdí, drůbež vybijeme," dodal starosta.

Vybíjení už mají za sebou v Moravském Krumlově, kde ve středu veterináři ve spolupráci s hasiči drůbež utratili. „Bylo třeba nasvětlit místo zásahu, protože akce byla až večer. Hasiči se ustrojili do jednorázových protichemických oděvů a měli masky s filtrem, aby se nekontaminovali. Potom pomáhali s odchytem zvířat veterinářům, kteří je potom uspávali," popsal mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Osoby a použité předměty potom hasiči dekontaminovali a u obou obcím určili speciální sběrné skupiny. „Vyčlenili jsme dva dvoučlenné týmy s vlastní technikou. Budou se soustředit na sběr uhynulých zvířat, v tomto případě většinou labutí, abychom si neblokovali další posádky," dodal Mikoška.

Virus ptačí chřipky H5N8, který se na jižní Moravě po deseti letech objevil, pravděpodobně není nakažlivý pro lidi. Jeho předchůdce je známější virus H5N1, který má po celém světě na svědomí stovky obětí. Křížením s jiným virem ale o schopnost napadat savce pravděpodobně přišel.