Nedodělaná D52? Ostuda země, dostavba má mít absolutní prioritu, shodli se lídři

Jižní Morava /INFOGRAFIKA, ANKETA/ - Dálnice na Vídeň vzniknout musí, a to co nejdřív, shodli se čelní zástupci kandidátek dvanácti politických stran při úterní debatě v unikátním projektu Deník-bus.

Vizualizace dálnice D52. Ilustrační foto.Foto: Projektový tým D52

Většina volebních lídrů v Jihomoravském kraji označila jako prioritní v dopravě dostavbu dálnice D52, která má spojit jih Moravy s Vídní. Proti její výstavbě zůstávají dlouhodobě Dolní Dunajovice na Břeclavsku. „Svůj názor jsem říkal už tolikrát, že to nemá smysl opakovat. Ať se volební lídři snaží,“ řekl starosta Dolních Dunajovic Josef Hasník.

Osobně považuje za důležitější výstavbu obchvatu Břeclavi. Už v minulosti uvedl, že se bojí nárůstu hluku a znečištění v obci a zhoršení životních podmínek místních.

Například premiér Bohuslav Sobotka ze sociální demokracie se domnívá, že by měl celý Jihomoravský kraj dostat ve svých stavbách přednost před zbytkem republiky. „Kraj zdržely neplatné zásady územního rozvoje. Měli bychom využít toho, že krajské zastupitelstvo loni schválilo nové,“ představil svůj postoj premiér.

Že je doprava v kraji problém, se domníval také Vlastimil Válek z TOP 09. „Jedna věc je uvádět stavbu jako prioritní, druhá věc začít konečně stavět. Například úsek s obchvatem Mikulova,“ uvedl Válek.

Podle starosty Mikulova Rostislava Koštiala je především ostuda státu, že D52 stále dostavěná není. „Máme dohodu s Rakouskem, máme dohodu o koridoru sever-jih. Musí to být priorita státu, nejen místní,“ sdělil.

Ředitelství silnic a dálnic, které stavbu připravuje, počítá se začátkem stavby obchvatu v roce 2019. „Vždy se ale najde někdo, kdo do přípravy stavby může hodit vidle,“ komentoval starosta Koštial současný stav, kdy dochází k opakovaným napadáním dopravních staveb.

Začátek stavby za dva roky je ale podle komunisty Iva Pojezného pozdní. „Radši bych byl, kdyby tou dobou už dálnice stála,“ řekl.

Při plánování dálnice z Brna do Vídně se přitom dříve zvažovala varianta vedení po dálnici D2 a vybudování nového napojení přes Břeclav do Rakouska. „Tuto variantu jsem dříve podporoval. Nakonec za nás trasu vyřešili Rakušané, kteří už jsou skoro na hranicích,“ zmínil krajský lídr SPD Jan Hrnčíř.

Také podle jedničky kandidátky ANO Taťány Malé je už debata o jiné trase bezpředmětná.

Za zdržením příprav výstavby například Michal Berg ze Strany zelených vidí špatnou práci úředníků. „Vydají stavební povolení, jenže protizákonně, takže ho poté soud zruší. Důležité tak je, aby státní správa dělala svou práci pořádně,“ upozornil Berg.

Shodl se s ním i Radek Holomčík z Pirátů, podle kterého jde o hlavní důvod protahování povolovacích řízení.

Rakušané se s dálnicí blíží k Drasenhofenu, kde začnou stavět obchvat. Ten má být ale jen dvouproudý. „Žádný provizorní dvoupruh, musí vzniknout čtyřproudá komunikace,“ odmítl rázně dočasné řešení lídr kandidátky lidovců Jiří Mihola.

Výstavbu by mohl podle kandidátů do sněmovny urychlit zákon o liniových stavbách, který usnadní povolování dálnic i železnic. „Je jen škoda, že do něj neprošel institut předběžné držby,“ posteskl si lídr kandidátky SPO Marian Keremidský. V takovém případě by stát získal pozemky hned a mohl stavět a s majiteli by se vypořádal později.

Až jako poslední krok považují při přípravě staveb politici vyvlastnění. „Je to krajní krok, když vše selže,“ prohlásil lídr Realistů Filip Otevřel.

Podobně se k vyvlastnění stavěla i lídryně Starostů Jana Krutáková.