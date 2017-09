Nejsledovanější youtubeři se setkali s fanoušky v Brně

Brno /VIDEO/ – Stovky dětí vyměnily v sobotu dopoledne sledování videí na YouTube za návštěvu kina Lucerna. U příležitosti premiéry filmu Nejsledovanější tam totiž dorazili jejich oblíbení youtubeři Kovy, A Cup Of Style, Shopaholic Nicol, Pedro a Gabrielle Hecl.

S každým fanouškem se ochotně pobavili a vyfotili. Radost z uloveného podpisu měl třeba Teodor Brančík. „Mými nejoblíbenějšími youtubery jsou Kovy a Pedro, teď jsem je viděl naživo poprvé. Moc mě to potěšilo,“ svěřil se sedmiletý Brňan.

Rodiče nerozumí, nezasažení opovrhují, přesto některé agentury a firmy pochopily a nabízejí youtuberům lukrativní smlouvy. Ti tak dnes často vydělávají víc, než jejich rodiče, a za propagaci nějakého výrobku inkasují třeba i statisíce.

Film Nejsledovanější představí ty nejúspěšnější z nich, odhalí, co vlastně za vším je, i jak sami youtubeři s pseudonymy Kovy, Pedro, Shopaholic Nicol, Gabrielle Hecl a A Cup of Style vnímají tento fenomén. Do kin film dorazí 14. září.