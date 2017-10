Nejvíc lidí kandiduje do sněmovny z Brna-středu, ukázal průzkum Rovnosti

Brno - Nejvíc kandidátů do poslanecké sněmovny je z Brna-středu. Ukázal to průzkum Brněnského deníku Rovnost, který se zaměřil na kandidátky všech politických subjektů v Jihomoravském kraji. Reportéři zjišťovali, ze které městské části jsou první tři kandidáti, kteří pochází z Brna a kandidují do desátého místa.

Místostarostka městské části Brno-střed Jasna Flamiková.Foto: DENÍK/Attila Racek

Z Brna-středu se o místa ve sněmovně uchází jedenáct lidí. „Brno-střed je největší městská část v Brně,“ připomněla místostarostka Jasna Flamiková. Sama Flamiková kandiduje ze šestého místa za Stranu zelených. Z Brna-středu kandiduje také za Zelené z šestého místa Matouš Vencálek. „Zelení tady mají největší organizaci a zároveň dlouhou tradici,“ vysvětlila Flamiková. Na druhém místě v počtu kandidátů je Brno-sever, z prvních míst tam kandiduje sedm lidí. Jiří Mihola za lidovce a Petr Fiala za Občanskou demokratickou stranu dokonce z prvního místa. „Pokud je tady lidé znají, mají k nim důvěru a oceňují jejich práci, tak se to projeví i ve výsledku voleb,“ konstatoval starosta Brna-severu Martin Maleček. Pro Brňana Lukáše Frýželku není důležité, ze které městské části pochází ten který kandidát. „Je ale určitě dobré, když ten, koho volím, nakupuje ve stejném obchodě a chodí do stejné vinárny,“ připustil. Brno-jih, Královo Pole, Vinohrady a Starý Lískovec mají na čelních místech kandidátky po jednom zástupci. Z Králova Pole je například lídr kandidátky Realistů lékař Filip Otevřel. LÉKAŘI TÁHNOU Brněnských lékařů je na prvních místech kandidátek v Jihomoravském kraji pět. „Lékaři vzbuzují v lidech důvěru, takže pro strany je velmi výhodné je na své kandidátky umístit,“ uvedl politolog Michal Pink. Lékaři Vlastimil Válek a Rom Kostřica kandidují z prvního a třetího místa za TOP 09. Jejich krajská manažerka Andrea Smolková však popřela, že by vybírali kandidáty podle povolání. „Doktor Válek razí tezi, že by se zdravotnictví ve vládě mělo řešit odborně a cítí se k tomu kompetentní, proto kandiduje,“ vysvětlila. ČTĚTE TAKÉ: Nedodělaná D52? Ostuda země, dostavba má mít absolutní prioritu, shodli se lídři Některé kandidátky v Jihomoravském kraji jsou složené převážně z Brňanů. Například za hnutí Cesta odpovědné společnosti kandiduje ze šesti lidí pět Brňanů. Miroslav Krkavec a Jaroslav Nahodil z prvního a druhého místa kandidátky bydlí v Bystrci. „To je náhoda, dříve jsme se neznali. Hnutí vzniklo nedávno. Po celé České republice máme necelou stovku členů,“ uvedl Krkavec. Cílem hnutí bylo, aby se o něm dozvědělo co nejvíce lidí. „Snažili jsme se obsadit co nejvíce krajů i přesto, že jsme nenaplnili kandidátky,“ dodal Krkavec. KATEŘINA BERANOVÁ

Autor: Redakce, Kateřina Beranová