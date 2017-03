Nemám šanci zaparkovat u domu. Plán mobility omezuje řidiče, zaznělo na diskuzi

Brno – Přestože má auto, vyráží Magdalena Chytrá z Brna do práce či na pochůzky po městě pěšky. Nákupy pro čtyřčlennou rodinu ji ale vyčerpávají, tašky totiž bez auta přenáší těžko. „Bydlím v Kounicově ulici a nemám šanci zaparkovat v blízkosti domu. Město by se mělo starat o to, aby lidé v centru města vůbec chtěli bydlet a nestěhovali se do okrajových částí," uvedla Chytrá. I o parkování v úterý večer diskutovali Brňané ve veřejné debatě o městském plánu mobility v Kanceláři veřejného ochránce práv.

I o parkování v úterý večer diskutovali Brňané ve veřejné debatě o městském plánu mobility v Kanceláři veřejného ochránce práv.Foto: DENÍK/Růžena Machálková

Co se týče parkování v ulicích města, nahradit jej mají parkovací domy. „Plán mobility neřeší problém rezidentního parkování takto do hloubky. Tento režim nastavují městské části pro každou ulici zvlášť,“ reagovala v diskuzi brněnská zastupitelka Hana Kašpaříková. Přečtěte si také => Doprava za 30 let? Čtvrtina lidí jde pěšky či jede na kole, tvrdí plán mobility Lidem vadilo, že plán míří příliš do budoucna a že omezuje možnosti řidičů aut. „Nechceme nikoho do ničeho nutit. Snažíme se naopak nabízet lidem svobodu v tom, jaký prostředek si v Brně k cestování zvolí,“ oponoval náměstek primátora Matěj Hollan. Podle některých by zase Brno mělo omezit zejména potřebu dopravy tím, že v každé lokalitě zajistí dost škol nebo obchodů, aby lidé neměli důvod dojíždět autem. Přečtěte si také => Chceme cyklostezky, vzkázali lidé městu v připomínkách k plánu mobility Dle zástupce autorů plánu Ondřeje Kypa nic nebrání tomu, aby tvůrci na základě připomínek později plán měnili a doplňovali nové potřebné projekty. „Akční plán bychom chtěli dokončit do konce září,“ upřesnil Kyp. Zástupci vedení města také ujistili Brňany, že počítají s každoročními průzkumy ke zjištění, nakolik budou opatření úspěšná. Přečtěte si také => Doprava v Brně v roce 2050? Sdílení cest, o pětinu méně aut, tvrdí plán mobility

Autor: Růžena Machálková