Nemocnice trápí nedostatek zdravotních sester. V Brně jich chybí jednaosmdesát

Brno - Nemocnice se bez nich neobejdou. Zdravotní sestry se starají o pacienty, řeší administrativu a spoustu dalších úkolů. Jen ve třech velkých brněnských nemocnicích jich přitom dohromady chybí jednaosmdesát. Provoz tam udržují za cenu přesčasů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Škvára

Osmadvacet nových sester by uvítali ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. „Počty se každým dnem mění, sestry nastupují a odcházejí. Nejvíce chybí na interních klinikách,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Absolventů letos do nemocnice nastoupilo dvacet. „Průběžně ale odchází, protože přímo v praxi zjistí, že si práci představovali jinak nebo že je náročnější, než si mysleli. Jdou buď na jiná pracoviště, nebo mimo obor,“ popsala Veselá.

Kvůli nedostatku sester je ve svatoanenské nemocnici stále zavřené jedno z chirurgických oddělení. „Otevírat jsme měli na začátku října. Mezitím nám bohužel odešly tři sestry. Teď nám jich pro otevření chybí sedm, takže oddělení zatím zůstane uzavřené,“ sdělila Veselá.

Letos na jaře chyběla sedmdesátka sester i ve Fakultní nemocnici Brno. „Přes prázdniny se nám podařilo stavy doplnit o třicet sester. Nyní nám jich schází zhruba čtyřicet. Nejvíce to pociťuje interní gastroenterologická klinika a klinika nemocí plicních a tuberkulózy,“ uvedl mluvčí nemocnice Pavel Žára.

O jiné práci zatím neuvažuje tamní sestra Michaela Malá, která byla minulý víkend ve finále soutěže Nej sestřička. Pracuje na dětské chirurgii, kde se věnuje všemu od rentgenů přes vizity až po administrativní práci. „Začátky nebyly snadné. Kdysi se říkalo, že zdravotní sestra není práce, ale poslání. Člověk, který se této práci věnuje, ji musí mít opravdu rád,“ podotkla.

Třináct všeobecných sester by uvítali v Nemocnici Milosrdných bratří. „Postrádáme je například v léčebně dlouhodobě nemocných, na interním oddělení a na operačních sálech. Situaci řešíme za cenu vysokých přesčasových hodin a výpomocí mezi jednotlivými odděleními,“ upřesnil ředitel nemocnice Josef Drbal.

Problém nepomohlo vyřešit ani červencové zvýšení platů zdravotních sester v třísměnném nebo nepřetržitém provozu. Polepšily si o dva tisíce korun. „Absolventi zatím větší zájem nemají. Z těch letošních k nám nastoupila jen jedna sestra,“ zmínil Drbal.

Úrazové nemocnici a Nemocnici Milosrdných bratří, které zřizuje Brno, má podle radních nově pomoci analýza jejich činnosti. „Chceme zmapovat situaci a zjistit, co by nemocnice potřebovaly a co všechno by bylo dobré změnit, aby fungovaly maximálně efektivně,“ uvedl náměstek primátora Petr Hladík.