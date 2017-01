Nevěsty v Löw-Beerově vile uvidí i retro svatební šaty

Jižní Morava /TIPY NA VÍKEND/ – Nevěsty, které se letos chtějí vdávat, vyrazí v sobotu do brněnské Löw-Beerovy vily. Prohlédnou si tam svatební šaty, prstýnky nebo ochutnají víno či svatební dorty.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jiří Salik Sláma

Nevěsty, družičky ale i ženiši prozkoumají v Drobného ulici nejnovější trendy. „Prohlédnou si společenské a svatební šaty, ženy vyzkouší líčení či svatební účes. Zájemci si také vyberou svatební oznámení," představila Lenka Buchtová z Muzea Brněnska. Právě to akci v brněnské secesní vile pořádá.

Až budou zájemkyně svatebně nalíčené a učesané, mohou se i se svými nastávajícími manžely vyfotit v připraveném fotokoutku.

Svatební den zpestří dvě módní přehlídky retro svatebních šatů. „První bude v jedenáct hodin a druhá ve tři. Ve spolupráci se Salonem první republiky návštěvníci uvidí šaty, které nosily jejich babičky a prababičky. Modelky předvedou róby z let 1910 až 1970. Při tvorbě modelů jsme vycházeli z historických pramenů," doplnila Buchtová.

Vstupenky za pětasedmdesát korun jsou slosovatelné a hosté mohou vyhrát svatební ceny. Na akci se chystá například Veronika Pořízková. „Vdávat se chci v září. Už mám spoustu věcí zařízených, ale inspirace přece není nikdy dost," podotkla budoucí nevěsta.

Skautský ples

pátek, od 19.30

V Boskovicích v pátek startuje plesová sezona, kterou zahajují skauti. Loni zkusili tematický ples, vše bylo laděné do stylu mafie a období třicátých let minulého století. „Lidem se to moc líbilo, proto jsme se v tematických plesech rozhodli pokračovat. Letos bude na motivy filmu Rebelové. Připravíme doprovodný program a celovečerní hru. Návštěvníci nepřijdou ani o předtančení a půlnoční překvapení," prozradil organizátor Václav Klíč. Lidé by podle něj měli přijít oblečeni ve stylu šedesátých let. Klíč upozornil, že se jedná o jediný tematický ples v Boskovicích.

Kde: Zámecký skleník Boskovice

Za kolik: 150 korun, studenti 120 korun

Česká mše vánoční

sobota, od 18.00

Vánoční čas ještě na chvíli prodlouží Virtuosi di Mikulov. V mikulovském kostele svatého Jana Křtitele zahrají v sobotu Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. Začátek bude v šest hodin v podvečer. „Kromě smíšeného pěveckého sboru vystoupí také komorní orchestr Collegium magistrorum Mikulov, členové Pěveckého sdružení Vítězslav Novák ze Znojma a členové Smíšeného pěveckého sboru Karla Němečka Moravský Krumlov," uvedli pořadatelé.

Kde: kostel svatého Jana Křtitele, Mikulov

Za kolik: vstupné je dobrovolné

Výstava kvetoucích tlustic

pátek a sobota, 13.00 – 16.00

První víkend po silvestru již tradičně patří nádherným kvetoucím tlusticím. Začátkem ledna jsou totiž v plném květu a je na ně nejhezčí pohled. K vidění bude v Lovčicích u Kyjova také Pramáti těchto sukulentů z roku 1936, která je květy doslova obsypaná. „Kromě tlustic obvykle kvetou i mnohé další krasuly, ale také některé echeverie, pachyphyta a séda. Někdy dokvétají opozdilci z čeledi kosmatcovitých, ale za ty nemohu ručit, každý rok je to jinak," lákal do skleníku pořadatel výstavy Jaroslav Honc.

Kde: Lovčice 159

Za kolik: zdarma

Den švihlé chůze

sobota, v 14.45

Příznivci švihlé chůze se sejdou v sobotu na Moravském náměstí u sochy Jošta. Lidé už pošesté projdou Brnem a oslaví Mezinárodní den švihlé chůze na počest skupiny Monty Python. „Právě ta je zakladatelem švihlé chůze. Minule se nás sešlo sto osmdesát, doufám, že letos se nás sejde dvě stě. Každý účastník může použít svou vlastní švihlou chůzi nebo se naučit originální verzi přímo od zakladatelů," sdělil organizátor akce Miroslav Jandora.

Kde: u sochy Jošta na Moravském náměstí, Brno

Za kolik: zdarma

Procházka nacistickým Brnem

sobota, v 10.00

Kde jsou místa v Brně, která jsou spojená s likvidací židovské komunity? A kde byli odpůrci komunistického režimu vyšetřovaní a mučeni? Těmito místy projdou účastníci procházky nacistickým a stalinistickým Brnem. Akci pořádá brněnské Turistické informační centrum. Účastníci procházky navštíví místa a domy, kde se odehrávaly důležité události od konce třicátých let až do padesátých let minulého století. Procházka trvá devadesát minut a součástí je prohlídka protiatomového krytu 10-Z pod Špilberkem. Na akci je se potřeba registrovat.

Kde: u protiatomového krytu 10-Z pod Špilberkem, Brno

Za kolik: 240 korun, studenti a důchodci 120 korun

Dětský karneval

sobota, 14.00 – 17.00

Zábavný program plný her a soutěží je připravený na zítřek v Ivanovicích na Hané. Konat se tam bude dětský karneval. „Malí návštěvníci se můžou těšit na diskotéku a nebudou chybět ani odměny," lákala za ivanovický městský úřad Gabriela Hladká.

Kde: Kulturní dům Ivanovice na Hané

Za kolik: děti zdarma, dospělí 25 korun

Další tipy z Blanenska

NOVOROČNÍ KONCERT

Kdy: pátek, od 18.00

Kde: Městská knihovna Blansko

Za kolik: zdarma

Největší tahák: zpěvačka a pedagožka Hana Korčáková zazpívá vánoční písně a koledy, ale také francouzské šansony

DÍVČÍ VÁLKA

Kdy: neděle, od 18.00

Kde: sokolovna Boskovice

Za kolik: vstupné dobrovolné, výtěžek bude započítán do Tříkrálové sbírky

Největší tahák: divadelní společnost Tajtrdlík předvede oblíbenou hru

Další tipy z Brna a Brněnska

VÝSTAVA PSŮ

Kdy: sobota a neděl,e od 7.00 do 17.00

Kde: Veletrhy Brno

Za kolik: 100 korun, zlevněná 50 korun

Největší tahák: nejkrásnější psi na Moravě, soutěže různých plemen, posuzování v kruzích

KARNEVAL NA LEDĚ

Kdy: neděle, 15.00

Kde: kluziště v Riegrově ulici, Šlapanice

Za kolik: zdarma

Největší tahák: karnevalová jízda na bruslích dětí i dospělých na ledě v parku, soutěže pro děti, masopustní občerstvení

Další tipy z Břeclavska

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Kdy: pátek, od 18.00

Kde: kostel svatého Augustina, Valtice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Největší tahák: koncert klasické hudby. Vystoupí Jiří Partyka a další. Výtěžek poputuje na opravu varhan

LISTOVÁNÍ

Kdy: sobota, od 20.00

Kde: Club no. 292, Mikulov

Za kolik: 100 korun

Největší tahák: cyklus scénického čtení. Představí knihu Láska a tělo od Arnošta Lustiga. V představení účinkuje Bára Jánová či Lukáš Hejlík

Další tipy z Hodonínska

DIVADELNÍ PLES

Kdy: sobota, 19.30

Kde: Louka, kulturní dům

Za kolik: 80 Kč

Největší tahák: součástí plesu je obvykle také kulturní vsuvka ochotnického divadelního kroužku v podobě muzikální, taneční scénky

ZDOBENÍ NOVOROČNÍHO STROMKU PRO ZVÍŘÁTKA

Kdy: sobota, 14.00

Kde: Moravský Písek, sraz u Padělského mostu

Za kolik: zdarma

Největší tahák: zájemci vezmou sůl, zrní, seno a jiné dobroty pro zvířátka, které dají v lese do krmelců

Další tipy ze Znojemska

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Kdy: sobota, 18.00

Kde: Hnanice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Největší tahák: koncert vánoční hudby. Účinkují Znojemský komorní orchestr, sólisté a Chrámový sbor sv. Kříže

HOTAŘSKÁ KOLEDA

Kdy: sobota

Kde: Sklepní ulička, Nový Šaldorf

Za kolik: zdarma

Největší tahák: hotaři doprovodí tři krále, kteří popřejí vinařům úspěšný rok, a zároveň si vyberou odměnu za své služby

Další tipy z Vyškovska

SPOLEČENSKÝ PLES

Kdy: sobota, od 20.00

Kde: sál u Obecního úřadu v Kozlanech

Za kolik: vstupenka 130 korun

Největší tahák: večerem hudebně provedou kapely Piňakoláda a domácí Kozlaňáci

HODINA ZPĚVU KOLED

Kdy: neděle, od 16.00

Kde: kostel svatého Stanislava v Bošovicích

Za kolik: vstupné dobrovolné

Největší tahák: zpívání koled, možnost prohlédnout si dřevěný kostelní betlém na faře

Kam vyrazit na lyže:

OLEŠNICE

70 cm sněhu

Otevřeno: Po-Pá: 9.00 – 21.00, So-Ne: 8.00 – 21.00

Cena: 1 jízda: 13 Kč, 1 hodina: 170 Kč, 4 hodiny: 340 Kč

HODONÍN U KUNŠTÁTU

50 cm sněhu

Otevřeno: Po-Pá: 9.00 – 20.00, So-Ne: 8.00 – 20.00

Cena: 1 jízda: 12 Kč, 1 hodina: 150 Kč, 4 hodiny: 330 Kč

NĚMČIČKY

50 cm sněhu

Otevřeno: Po-Pá: 9.00–19.00, So-Ne: 13.00–19.00

Cena: bodové jízdné

50 bodů 50 Kč/40 Kč (děti)

600 bodů 500 Kč/400 Kč (děti) + záloha na kartu 100 Kč

SKIAREÁL FILIPOV (JAVORNÍK)

40–50 cm sněhu

Otevřeno: Po-Ne: 9.00–20.30

Cena: bodový systém (1 jízda na vleku 11 nebo 13 bodů)

100 bodů 100 Kč

2000 bodů 1600 Kč/1200 Kč (děti a důchodci)

STUPAVA

40–60 cm sněhu

Otevřeno: Po-Ne: 8.30–20.30

Cena: 1 jízda: 12 Kč, 1 hodina: 160 Kč/ 140 Kč (děti), 5 hodin 370 Kč/ 310 Kč (děti)

SKI HARUSÁK (NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ)

60 cm sněhu

Otevřeno: Po-Pá: 9.00–21.00, So-Ne: 8.00–21.00

Cena: 1 jízda: 15 Kč, 1 hodina: 130 Kč/100 Kč (děti), 4 hodiny: 320 Kč/260 Kč (děti)

SKIAREÁL KOUTY (JESENÍKY)

65 cm sněhu

Otevřeno: denně 8.30–16.00

Cena: celodenní 585 Kč/520 Kč (děti)