Nevíme, odkud co jezdí, stěžují si cestující na výluku

Brno – Od tramvajové zastávky ráno spěchá několik desítek lidí. Směřují na židenické vlakové nádraží, odkud od soboty vyjíždějí spoje na Prahu, Bratislavu a Vídeň. „Výluka," volá na zmateného kolegu řidič jednoho z trolejbusů zaparkovaného na zastávce. Zmatení nejsou jen řidiči, ale i cestující.

Při výluce přesedají cestující do Brna například na dolním nádraží. K hlavnímu nádraží je přepravují náhradní autobusy.Foto: DENÍK/Attila Racek

Na dovolenou se vlakem chystá Brňanka Květa Procházková. „Na nádraží dobře nehlásí, z kterého nástupiště a z jaké koleje vlaky vyjíždějí. Musíme se chodit dívat až na tabuli, která je u vchodu, abychom něco zjistili,“ upozorňuje žena.

Podobně se vyjadřuje i Renata Jiroutová. „Je to tady hrozně zmatené. Ocenila bych, aby na každém nástupišti stál alespoň jeden člověk, který by lidem poradil, co kam pojede a jak budou řazené vagóny za sebou,“ říká Jiroutová.

Nezvyklou trasou z židenického nádraží pospíchá do práce i Michaela Matušková. „Docela nestíhám. Navíc jsem dlouho nemohla přijít na to, kam mám jít a kde přestupovat. Informace k výluce nejsou dobře dohledatelné na internetu,“ stěžuje si mladá žena.

Po příjezdu se fronty lidí přesouvají do tramvají, aby se přiblížily k centru. Před nástupním ostrůvkem vyčkává dopravní dispečer, který zodpovídá neustálé dotazy. „Všechno mi vysvětlili, když jsem potřebovala a naštěstí mi spoje dobře navazovaly,“ popisuje Denisa Krátká, která cestuje do Boskovic.

Přestože jsou linky posílené, cestující mají v ranní i odpolední špičce problémy se do soupravy vejít. Z Bratislavy přijela na brněnské dolní nádraží Kristína Šefčíková. Cestování vlakem je podle ní kvůli výluce časově mnohem náročnější. „Oceňuji, že jezdí náhradní spoj mezi dolním a hlavním nádražím, ale jeden autobus nezvládá nápor lidí z tak velkého vlaku. Zvlášť když nese většina cestujících kufr. Hodně lidí musí čekat deset minut na další náhradní spoj, aby se vešli,“ podotýká.

Menší zpoždění kvůli výluce nabírají podle mluvčí dopravního podniku Barbory Lukšové jen linky 60 a 61. „Zmatky jsme zaznamenali u autobusů z dolního na hlavní nádraží, na nichž stálo, že jedou do Bohunic. Upravili jsme tam tedy cedulku s cílem cesty, aby tam bylo i hlavní nádraží,“ říká mluvčí. Výluka cestující potrápí ještě šestadevadesát dnů.