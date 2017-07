Noc v tereziánském vězení? Lidé si prohlédli mučírnu a večeřeli zelí

Brno /REPORTÁŽ/ - Seřadit do dvoustupu!, křičí trojice strážných na pětici vězňů. Ve vlahém sobotním červencovém večeru právě dorazili do nejtvrdšího žaláře v monarchii, na Špilberk. A mají před sebou nocování v místních kasematech. Netradiční noční přehlídku vězení s přespáním pořádá Muzeum města Brna.

V deset hodin večer se brány Špilberku pro skupinku návštěvníků-vězňů otevírají a jeden ze strážných, Depper, je vede do podzemních prostor. Už s jeho prvními slovy je jasné, že se všichni ocitli v tereziánské době. A že na Špilberku se s vězni v rukavičkách rozhodně nejedná. "Seberte si svých pár švestek a hurá do vězení. Vězni se nám tady většinou rozpadají zaživa. Nepočítejte s tím, že tady budete nějak odpočívat, nejste tady za odměnu, ale na práci. Pevnost se celoročně opravuje, kasematy jsou téměř hotové podle nařízení jeho milosti, císaře pána Josefa II.," vypravuje vězňům dozorce.

Všichni jsou zatím uvolnění a z komunikace s dozorcem mají spíše legraci. Třeba Robert Bartušek s přítelkyní přijeli na noc v kasematech až z Prahy. "V kasematech už jsme byli na denní prohlídce a moc se nám líbila. Nocování v nejtvrdším žaláři habsburské monarchie nás proto velmi lákalo. Nevíme, co nás tady čeká a možná to je to, co nás na tuto akci přitáhlo," říká muž, jenž se za chvíli stane vězněm s číslem 2050. Protože při vstupu do vězení a po důkladné lékařské prohlídce, při které místní lékař ověřuje třeba to, zda vězni netrpí kurdějemi, už vězni jména nemají. Jsou z nich jenom čísla.

Vstup do špilberského podzemí zpestřují slovní přestřelky místních dozorců s doktorem a velitelem pevnosti. "Ten doktor se zase zřídil," kroutí hlavou nad opilým chlípným lékařem velitel pevnosti a přidává k dobru historku o tom, jak doktor málem při potratu zabil jednu z vězeňkyň. Pak velí vlevo vbok a vězně čeká prohlídka pevnosti, ať, jak říká velitel, vědí, kde se ocitli, protože zbytek života už stráví za mřížemi.

Skupinu lidí postupně smích přechází, protože dozorcové jim ukazují mučírnu. Třeba španělskou botu. "Funguje na jednoduchém principu. Železná bota se nasadila na holeně a pomocí kličky se postupně stahovala. Z vnitřní strany byly hřeby. Nebyly ostré a dlouhé, aby prorazily kost a způsobily velmi krátkou bolest, ale byly krátké a tupé, aby způsobily mnohem delší a intenzivnější bolest," libuje si v popisu dozorce Depper. Vězně pak vedou dozorci do kobek, ve kterých přebývají nejpřísněji střežení vězni. Jednoho zrovna přivádí. Hádá se s dozorci, kteří ho jen tak-tak dostávají do kobky. Vězeň se brání, řve a kope do cely.

Po prohlídce žaláře čeká pětici nových vězňů skromná večeře. Zelí a kus chleba. Pijí vodu. Ještě před večeří si ale musí nachystat místo na spaní. Po jídle stráže zahání skupinu do postele, teda na dřevěnou pričnu. Jeden z vězňů žádá o večerní motlitbu. "Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé,…" začíná odříkávat lékař a vězeň po něm opakuje. Po posledních slovech stráže zhasínají lucerny a v podzemní kamenné místnosti vězni usínají. Moc dlouho si ale nepospí, čeká je totiž noční probuzení. A budíček v šest hodin ráno.

Nocování v kasematech se na Špiberku koná druhým rokem. Lidé mají lidé možnost vyzkoušet si na jednu noc život špilberských vězňů ještě začátkem srpna a v září. Netradiční noční prohlídku hradu vymysleli místní průvodci, kteří se při ní mění na dozorce. "Místní historii máme v malíčku a proto nás napadlo, zprostředkovat ji lidem trochu interaktivněji. Návštěvníci se v noci zapotí a zažijí něco, na co rozhodně nezapomenou," říká za organizátory Michal Hančák, při prohlídce zástupce velitele pevnosti Depper.