Nová dominanta s permoníkem. Oslavanští postaví na náměstí kašnu

Oslavany /FOTOGALERIE/ – Náměstím 13. prosince v Oslavanech na Brněnsku se brzy znovu rozlehne zvuk stavebních strojů. Vedení města chce po dokončené rekonstrukci tohoto prostoru přidat na prostranství novou kašnu.

Nemá být však jediným doplňkem místa. „Její součástí bude i bronzová, metr vysoká socha šéfa permoníků jako symbolu města a toho, že bdí nad Oslavany. Pod nohama mu bude vyvěrat voda z místních dolů. Celá kašna vznikne z pískovců z okolí města," popsal novinku oslavanský starosta Vít Aldorf.

Na osazení náměstí kašnou s permoníkem už přitom dělníci místo připravili dopředu. „Při rekonstrukci jsme s ní počítali a připravili pro ni sítě a přípojky. Kašna se sochou nás vyjde na půl milionu korun," sdělil starosta.

Kašna s permoníkem v Oslavanech

∙ kašnu se sochou permoníka chce vedení Oslavan do zářijových městských historických slavností doplnit na zrekonstruované náměstí 13. prosince

∙ permoník, jako symbol města, má být metr vysoký a vyrobený z bronzu

∙ kašna bude kamenná, z materiálů z okolí Oslavan

∙ pod nohama sochy permoníka má vyvěrat voda z místních dolů

∙ cena kašny a sochy je půl milionu korun

Pavel Němec, který pracuje ve firmě u náměstí 13. prosince, si myslí, že město má vážnější problémy, než je vzhled náměstí před radnicí. „Pokud bude kašna vypadat dobře, jsem pro. Možná sem přiláká i víc lidí. Na druhou stranu si myslím, že je důležité řešit i jiné věci. Třeba na konci náměstí jsou vedle nových bytových domů staré stodoly, které je potřeba zbourat," upozornil Němec.

Na kašnu se sochou se těší například Lenka Slavíková. „Myslím, že to místu jen prospěje. Na to, že jde o náměstí před radnicí, se mi zdá dost prázdné. Určitě je dobře, že má být z kamenů z okolí města. Pěkně to tak kašnu propojí s Oslavany," myslí si žena.

Jak bude přesně kašna se sochou vypadat, ještě starosta Aldorf neví. „Součástí nabídek na zhotovení byly také nákresy. Lepší představu ale budu mít až příští týden, kdy se na návrh sochy půjdu podívat," poznamenal starosta.

Oslavanští by se měli dočkat kašny se sochou brzy. Hotová má být do zářijových městských historických slavností.

Náměstí není jediné místo, které se má brzy dočkat zásahu dělníků. Oslavanská radnice pokračuje také v rekonstrukci místního zámku. „Loni jsme začali rekonstruovat krovy ve východním křídle. Zůstává nám k opravám severní křídlo a tamní stropy a krovy. Při loňských opravách jsme narazili na hodně problémů, kvůli kterým se práce prodražily. Letos sice budeme opravovat menší část zámku, cena ale pravděpodobně zůstane z téhož důvodu stejná jako při loňských větších opravách," vysvětlil místostarosta Svatopluk Staněk. Práce mají na zámku začít v polovině roku.

Úplně dokončit rekonstrukci krovů zámku chce radnice příští rok. „Pak v křídlech budeme muset dokončit opravy kleneb a zdí. Až bude vše hotovo, plánujeme zámek využívat," slíbil místostarosta.

K zámku patří také zahrada, kterou hodlá vedení Oslavan proměnit v odpočinkovou zónu. „Dominantou se stane koupací jezírko. V parku jsou také staré skleníky, kde vznikne zázemí pro návštěvníky. Návštěvníci v parku naleznou rovněž výstavu místních hornin z okolí Oslavan," dodal Staněk.

MICHAL RAPCO

SIMONA FERULÍKOVÁ