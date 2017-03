Nová jádra i modernější výtahy. Brno letos opraví 2216 obecních bytů

Brno - Tři dny musela Jana Zatloukalová s rodinou žít bez koupelny. Loni v létě její obecní byt totiž město nechalo opravit. „Museli jsme se přestavbě přizpůsobit, po dělnících jsme uklidili a vymalovali," popsala zkušenosti s rekonstrukcí bytového jádra Zatloukalová. Podobně ztížené podmínky čekají letos i další obyvatele brněnských obecních bytů. Město totiž plánuje opravit 2216 bytových jader.

V Kohoutovicích půjde o stovky bytů. „Letos podle plánu zrekonstruujeme čtyři sta bytových jader, příští rok bude následovat dalších 420," oznámil starosta Kohoutovic Petr Šafařík.

Opravy kohoutovických obecních bytů se po několika letech dostávají do poslední fáze. „Budeme první městská část, která bude mít hotová všechna bytová jádra," vysvětlil Šafařík.

Celkové náklady na rekonstrukci činí přibližně 190 milionů korun. „Městská část už loni požádala o čerpání z Fondu bytové výstavby. Příspěvek 19 milionů a zápůjčku 18 milionů korun musí schválit Zastupitelstvo města Brna," oznámil náměstek primátora Petr Hladík.

Dotace z fondu využijí na opravy také v městské části Brno-sever. „Vyčerpáme osmdesát milionů korun na výměnu výtahů v čtyřiasedmdesáti domech," informoval mluvčí Brna-severu Martin Ingr.

Kvůli rozsáhlé a nákladné výměně výtahů tak na Brně-severu zatím odloží rekonstrukci bytových jader v téměř devadesáti panelových domech. „Začít by ale mohla za dva roky a stejně jako v Kohoutovicích bychom ji rozložili do více let," uvedl Ingr.

Obecních bytů v městské části Brno-sever je přes pět a půl tisíce, poptávka po jejich pronájmu je ale vyšší. „V roce 2016 jsme obdrželi přes sedm set žádostí, vyhověli jsme však jen přibližně stovce," dodal Ingr. Neúspěšní zájemci proto žádosti podávají opakovaně i několik let.

O pronájem obecního bytu letos požádal také Patrik Rozbořil. „V Brně máme nejspíš mizivou šanci byt dostat, proto podáme žádost i v okolních obcích," konstatoval Rozbořil.

