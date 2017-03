Nová Ves chystá rekonstrukci radnice. Také ji zbaví bariér

Nová Ves - Pro vozíčkáře nebo matky s kočárkem bude cesta na obecní úřad v Nové Vsi u Oslavan jednodušší díky bezbariérovému přístupu. Vedení obce se totiž rozhodlo budovu rekonstruovat. „První částí oprav je zateplení objektu a výměna oken. Dělníci také upraví především hlavní vchod, kde vznikne bezbariérový přístup. Součástí je i přístupový chodník a terénní úpravy," přiblížil změny autor projektu Bohdan Tišner.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Výběrového řízení na rekonstrukci úřadu se zúčastnilo devět zájemců. „Oficiální výsledky zatím nemáme," vysvětlil starosta obce Ladislav Horák.

S pracemi dělníci začnou prvního června. Hotovo by měli mít do konce letních prázdnin. Provoz obecního úřadu ani pošty, která sídlí ve stejné budově, podle Horáka opravy výrazněji neomezí. „Pošta by měla být otevřená stejně jako vždycky, snad s výjimkou doby, kdy budou dělníci měnit okna. To je ale otázka třeba jednoho dne. Totéž platí pro úřad. Proto je taky rekonstrukce přes prázdniny, kdy bývá z důvodu dovolených provoz stejně omezený," dodal starosta Nové Vsi u Oslavan.

NIKOLA POLÁČKOVÁ