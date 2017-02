Nové byty v lokalitě Kaménky: Stavební firma má přílišný vliv, vadí kritikům

Brno – Svého kamaráda přivázali na konci října 2015 za nohu do opuštěného vojenského bunkru mezi Kubšicemi a Olbramovicemi na Znojemsku a chtěli ho tam nechat tři dny. Mohl zemřít na podchlazení, tvrdí obžaloba. Za zbavení osobní svobody poslal ve čtvrtek brněnský krajský soud jedenatřicetiletého Jířího Procházku na pět let a pětadvacetiletého Víta Pospíšila na čtyři roky do vězení.