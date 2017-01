Nové trolejbusy překonají i místa bez trolejí. Na baterie ujedou až 10 kilometrů

Brno /FOTOGALERIE/ – Pobavení publika, promenáda v plavkách, rozhovor s porotou. To jsou tři již tradiční úkoly, které musí dívky splnit, aby postoupily do semifinále dalšího ročníku soutěže Česká miss. O korunku pro královnu krásy přišly ve čtvrtek do brněnského nákupního centra Olympia bojovat dívky z celé republiky.