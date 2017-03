Nové železniční stanice v Brně? Město uvažuje o Černovicích i letišti

Brno /INFOGRAFIKA/ – Stanice Starý Lískovec, osobní vlak ze směru Třebíč přijel k prvnímu nástupišti. Tuto větu uslyší cestující na nové brněnské železniční stanici zřejmě už v roce 2020. Není ovšem jediná, která má na území města podle plánu mobility v příštích letech vzniknout. Brno počítá také s prodlužováním tramvajových tratí. Cíl mají tato opatření jeden: aby lidé využívali víc hromadnou dopravu a méně auta.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Ludmila Korešová

Jak již Brněnský deník Rovnost informoval, plán mobility se zabývá dopravou v Brně do roku 2050. Již mnohem dříve chtějí železničáři zmodernizovat některé úseky trati mezi Brnem a Třebíčí. „Ve špičkách tam pojede doprava každých patnáct minut,“ poznamenala mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová. Výhodou pro lidi cestující do Brna z tohoto směru je i to, že nebudou muset zajíždět do centra a zpět hromadnou dopravou.

Čtěte také: Doprava za 30 let? Čtvrtina lidí jde pěšky či jede na kole, tvrdí plán mobility

Další stanice navrhují autoři plánu mobility do Vídeňské ulice, k tuřanskému letišti a na Černovickou terasu. „Očekáváme vznik nových pracovních míst v oblasti, a tím i tlak na přepravu lidí do zaměstnání,“ uvedla o černovické stanici Zuzana Taušová z tiskového střediska magistrátu. O těchto třech stanicích město uvažuje v dlouhodobějším horizontu let 2030 a 2050.

Stavba nové zastávky stojí železničáře řádově desítky milionů korun. „Dojíždím na Černovickou terasu přes půlku města kvůli práci a vlak by mi to mohl urychlit. Do důchodu mi ale zbývá už jen třicet let, tak nevím, zda se toho ještě dočkám,“ prohlásil Brňan Petr Kandráč.

Pro zvětšení klkněte na obrázek

Wi-fi a klimatizace v tramvajích

Kolejí se týkají i další návrhy z plánu mobility – tentokrát ale tramvajových. Kromě prodloužení tratí na Lesnou, na Kamechy nebo do bohunického kampusu zmiňují autoři také možnost protáhnutí kolejí ze Staré osady do Táborské ulice přes Gajdošovu ulici. „To je ale podmíněno dalšími stavbami, jako je dokončení velkého městského okruhu,“ řekla za dopravní podnik jeho mluvčí Barbora Lukšová.

Podle plánu mobility má v Brně stoupnout podíl přepravy lidí hromadnou dopravou. Cestující má k tomu přilákat i pohodlí. „V roce 2019 může být zavedena wi-fi ve vozech. Zároveň nová vozidla, která budeme kupovat, vybavíme klimatizací,“ dodala Lukšová.

Návrhy v plánu mobility mohou lidé připomínkovat do konce dubna. „Jako v předchozích fázích jsme naplánovali veřejnou debatu. Tentokrát na 7. března. Každý tak dostane prostor se vyjádřit k tomu, co mu ve městě chybí v tématu dopravy,“ řekl náměstek brněnského primátora pro dopravu Matěj Hollan.

Přečtěte si: Kruhový objezd ve Sportovní bude mít pruh navíc. Nahradí vytíženou křižovatku

Připomínky k plánu mobility

∙ názor na vývoj dopravy ve městě mohou lidé sdělit v debatě s autory 7. března od 17.00 do 19.00 v Sále Otakara Motejla v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně

∙ připomínky k návrhům mohou zájemci podávat až do 30. dubna na e-mail info@mobilitabrno.cz nebo písemně na magistrátním odboru dopravy

∙ zastupitelé budou o plánu hlasovat v srpnu či září