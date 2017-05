Novinky v zoo: létající andulky nad hlavami lidí a lví řev po dlouhých 14 letech

Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ - Vidět kus australské přírody na vlastní oči? Za takovou podívanou se Jihomoravané už brzy nebudou muset vypravovat tisíce kilometrů přes oceán. Bude jim stačit zajet do vyškovského zooparku, kde vzniká nový pavilon Austrálie. Nové expozice nebo zázemí najdou lidé i v dalších jihomoravských zoo.

Lev konžský. Ilustrační foto.Foto: Deník / Nešetřil Roman

V brněnské zahradě na Mniší hoře se po letech v létě znovu ozve lví řev. Už několik měsíců tam totiž staví lví expozici. „V Brně budeme mít tři lvy konžské," uvedla mluvčí zoo Gabriela Tomíčková.

HLAVNÍ TAHÁK

Podle ní budou králové zvířat hlavní tahák, na který chce letos zahrada lákat návštěvníky. Loni byla takovým magnetem malá lední medvědice Noria. Hlavně díky ní zoo přivítala přes 300 tisíc návštěvníků, což je druhý nejvyšší počet za posledních dvacet let.

Lví expozici lidé najdou vedle Africké vesnice, práce mají být hotové v červenci. Lvi se do Brna vrací po čtrnácti letech. „Návštěvníci uvidí zvířata skleněnými průhledy. V další části expozice bude krytá vyhlídka," uvedla již dříve Tomíčková.

Druhá největší letošní investice je podle ní rekonstrukce nevyhovujícího pavilonu šimpanzů za čtyřiadvacet milionů korun. Na nový výběh šimpanzů se už teď těší Mirka Křečková. „Líbí se mi, že v posledních letech vídám v různých zoo stále méně betonu a stále více zeleně. Na nový pavilon se proto určitě zajdu podívat," zmínila.

Velké plány mají i v hodonínské zahradě. Návštěvníky chtějí v nových pavilonech přenést do Afriky a Austrálie. Letos tam chystají architektonické návrhy nových expozic v jižní části zahrady sousedící s fotbalovým stadionem. „Nyní tam jsou výběhy s velbloudy, lamami či dalšími kopytníky. První etapa bude zahrnovat africkou savanu a prales s hrošíky liberijskými. Vyroste i australská oblast, která se stane dominantou celé zahrady. Plány uskutečníme v dalších dvou až třech letech, možná i později," nastínil ředitel hodonínské zoo Martin Krug.

Austrálie už ale letos roste v zooparku ve Vyškově. Zázemí pro nová zvířata už stojí, zanedlouho je dělníci doplní umělými skálami. Pavilon Austrálie otevře na konci letních prázdnin, po příjezdu samců klokanů parma. „Doplní je tři sta andulek, které budou létat nad hlavami návštěvníků," přiblížil mluvčí zooparku Pavel Klvač.

ZAJÍMAVÍ PTÁCI

Na zajímavé ptáky lidé narazí i v hodonínské zoo. Pokochají se tam minimálně dvěma novými druhy papoušků. „V lednu se k nám nově přistěhoval lemur rudý. Letos pracujeme na získání buď nového druhu malpy žlutobřiché nebo návratu chovu gibonů. Také jsme doplnili sbírku sov," nastínil ředitel Krug.

Do zoo se Jihomoravané mohou vypravit i za hranice kraje. Za hodinu jízdy autem se dopraví třeba do zlínské zoo Lešná nebo do olomoucké zahrady. I tam chystají novou expozici. „V roce 2017 otevřeme nový pavilon nazvaný Kalahari. Lidé v něm uvidí třeba surikaty, které spolehlivě dokáží pobavit děti i dospělé. Vedle nich najdou nový domov damani, hrabáči a medojedi. Poslední dva jmenované druhy v Olomouci ještě nebyly a v Evropě je chová jen pár zahrad," pozvala Jihomoravany k návštěvě mluvčí olomoucké zoo Karla Břečková.