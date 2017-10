Obědy v hospodách jsou přesolené, ukázal test hygieniků. Neprošel žádný podnik

Brno – Na solničku by lidé měli u oběda raději zapomenout. Krajská hygienická stanice v Brně nedávno zveřejnila výsledky průzkumu ve dvaceti podnicích v Brně. Testem neprošel ani jeden oběd. V některých bylo až dvakrát více soli, než je doporučená denní dávka na celý den.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Denně by podle odborníků měli lidé sníst nejvýše pět až šest gramů soli, z toho dva gramy na oběd. „Naše populace jí spíše deset gramů soli denně,“ upozornil vedoucí nutriční poradny a ústavní dietolog Miroslav Tomíška z Fakultní nemocnice Brno.

LIDEM SŮL CHUTNÁ

Jídlo bylo podle hygieny příliš slané třeba v restauraci U Kosa v Komíně. „Občas někdo starší podotkne, že bylo jídlo slanější, ale záleží na člověku. Když osolíme málo, lidé si dosolí,“ uvedl spolumajitel restaurace Petr Svoboda.

Strávníkům v restauraci U Kosa chutná. „S jídlem jsem neměla problém, chutnalo mi. Podle mě přesolené nebylo,“ řekla například Hana Zukalová.

Sůl v obědech

Norma je 2 gramy.

• U Dřevěného vlka: necelých 5 gramů

• U Kosa: přes 10 gramů

• ZK Centrum Šumavská: přes 7 gramů

• ZK Magistrátu města Brna: necelých 12 gramů

• DPS Ptašínského: 4 gramy

• DPS Vychodilova: necelých 10 gramů

Zdroj: KHS v Brně

Podobné zkušenosti jako restaurace má nutriční terapeutka a vedoucí stravování Domova pro seniory Vychodilova v Brně Alena Kratochvílová. „Vaříme pro staré lidi. Celý život jsou na něco zvyklí. Když jim jídlo méně osolíme, stejně si ho u stolu přisolí,“ dodala.

Stejně reagovala na průzkum závodní kuchyně brněnského magistrátu na Malinovského náměstí. „Pokud je jídlo málo slané, je považováno strávníky za nedochucené a většinu jídel si přisolují, aniž by jídlo ochutnali,“ uvedla Kateřina Gardoňová z kanceláře primátora města Brna.

Nejslanější pokrm na sto gramů uvařili kuchaři v restauraci Siam Thai.

JDE O ZDRAVÍ

Nadměrným solením si mohou lidé ublížit. „Hlavním rizikem je vysoký krevní tlak. Dlouhodobé solení je i rizikem rakoviny žaludku,“ vysvětlil dietolog Miroslav Tomíška.

Dodržování doporučovaného denního množství soli je podle odborníků reálné, pokud lidé přemýšlí o tom, co jí. Varují kromě jiného před průmyslově vyráběnými potravinami, jako jsou paštiky a uzeniny. „Nejvíce by tomu pomohli výrobci, kteří by ubrali soli ve svých výrobcích, například v pečivu,“ uvedla výživová poradkyně a nutriční terapeutka z Brna Monika Tělupilová.

Restaurace a jídelny nejsou jediné, kdo jídlo přesoluje. Hygienici před časem testovali pokrmy ve zdravotnických zařízeních. „Slanost je podobná,“ konstatoval Milan Šles z krajské hygienické stanice.

ELIŠKA POSPÍŠILOVÁ