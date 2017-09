Obřany chtějí zastávku vlaku. Podle železničářů je stavba v nedohlednu

Brno - Drnčení kolejí i hluk lokomotiv a vagónů slýchávají několikrát za hodinu. Nastoupit do vlaku ale mohou jen na vzdálených nádražích v Židenicích nebo na zastávce pod Lesnou. Lidé z Maloměřic a Obřan proto sní o zastávce, která by jim zrychlila dopravu třeba do centra Brna.

Maloměřické nádraží v Brně. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Stavbu se snaží prosadit starostka Maloměřic a Obřan Klára Liptáková. „Jsme jednou z nejzatíženějších obcí vlakovou dopravou v republice. Vedou tudy dva koridory a je zde i seřazovací nádraží. A stále nemáme svou zastávku,“ řekla. Místní dávají starostce zapravdu. „Vlaky jezdí pořád sem a tam, dělají rámus do večera. Ale když chci jet na chalupu, musím až na nádraží do Židenic,“ postěžoval si Petr Koláček z Maloměřic. Snahu městské části podporují úředníci brněnského magistrátu i představitelé koordinátora jihomoravské dopravy společnosti Kordis. „Na projektu zastávky v Obřanech dlouhodobě spolupracujeme. Velký význam by měla i kvůli plánovaným dopravním uzavírkám,“ uvedl ředitel firmy Jiří Horský. ČTĚTE TAKÉ: Nejvyšší soud staví přístavbu za 114 milionů. Soudní procesy to nezkrátí Nejvhodnější místo pro novou zastávku je podle starostky Liptákové u vlakového nadjezdu nad Fryčajovou ulicí. „Stavba je pro nás klíčová kvůli rekonstrukci Fryčajovy v roce 2020. Zastávka musí nahradit hromadnou dopravu. Ale chceme ji už příští rok,“ vysvětlila. Osud zastávky je ale mlhavý a nyní leží v rukou železničářů. „Dostali jsme podnět na zřízení provizorní zastávky ve velmi krátkém čase. Reálný ovšem není ani termín dokončení v roce 2019,“ upozornila mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová. Konkrétní obrysy naopak nabírá projekt nové zastávky ve Šlapanicích na Brněnsku. Vznikne tam podle ředitele Kordisu Horského příští rok. Déle si lidé počkají na postavení dlouho slibovaných zastávek ve Starém Lískovci a Ostopovicích. Jejich stavba závisí na modernizaci trati z Brna do Zastávky. „Je to naše priorita, ale nemůžu říct, kdy vzniknou. Projekt brzdí vleklý soudní spor,“ řekl Vladimír Bielko z magistrátního odboru dopravy. Starolískoveckým už dochází trpělivost. „Jsem naprosto skeptický. Slyšel jsem hodně termínů. Dokončení vidím na rok 2300,“ vtipkoval starosta Vladan Krásný. Budoucnost železničních zastávek v Brně nastiňuje generel veřejné dopravy. Jeho autoři navrhují postavit zastávky u Globusu v Ivanovicích, na Černovické terase, u letiště v Tuřanech nebo na Heršpické a Vídeňské. Další zastávky přibudou s plánovanou podzemní dráhou. Osud všech projektů je ale zatím nejistý. ČTĚTE TAKÉ: Kobyla spadla do díry u bazénu. Před utonutím ji zachránili hasiči a jeřáb

Autor: Daniel Hrbolka