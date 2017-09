OBRAZEM: Nejstabilnější most udržel v soutěži šestadvacet kilo. Poté se zřítil

Brno /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Špejle, provázek a lepidlo. O moc víc toho studenti brněnské Střední průmyslové školy stavební v Kudelově ulici k výrobě mostu nedostali. V pondělí se totiž zúčastnili soutěže o to, čí most unese největší váhu.

Nejstabilnější most v soutěži unesl téměř šestadvacet kilo.Foto: Deník/Attila Racek

Letošním vítězem mezi studenty třetího ročníku byl tým s názvem Kulíšci, jejichž most vydržel nápor téměř šestadvaceti kilogramů. „Čekal jsem, že vydrží daleko méně. Odhadoval jsem tak deset kilo, ” popsal své dojmy Miroslav Klein, který konstrukci výherního mostu vymyslel.

Po mostě musí projet autíčko

Podmínky byly studentům jasné. Za čtyři hodiny postavit co nejlepší most. Jediný materiál, který mohli pro stavbu použít, byly dvě stovky špejlí, provázek, režná nit, lepicí páska a lepidlo. Špejle jsou dle organizátora soutěže Jana Hobži jasná volba. „Poměrem cena výkon je to ten nejlepší materiál,” zdůvodnil.

Konstrukce byla libovolná, při šířce mostu však studenti museli počítat s tím, že by tam mělo projet autíčko. Po uplynulém čase podrobily všechny týmy své výtvory zátěžové zkoušce. Mosty zavěsily mezi lavice ve vzdálenosti pětasedmdesát centimetrů. Dle svého uvážení na most položily kovovou trubku, na kterou zavěsily barel. Do toho pak členové týmu nalívali vodu tak dlouho, než se most nezhroutil. „Studenti si účastí v soutěži vyzkouší svůj cit pro statiku,” doplnil Hobža.

Nosnost téměř šestadvacet kilo

V týmu Kulíšci byli spolu s Kleinem další tři soutěžící. Spolu s Jakubem Michalem, Lukášem Mikešem a Adamem Křikavou se zúčastnili soutěže poprvé. „Při stavbě je nejdůležitější oblouk,” popsal Klein. Nejtěžší bylo podle něj vázání motouzů. Nosnost mostu byla sto sedmdesátkrát větší, než jeho celková hmotnost, čímž se tým zasloužil o nový rekord. „Příští rok se určitě taky zúčastníme,” doplnil Michal za souhlasu kolegů.

Méně povedeným mostem byl ten, který unesl jen sedmnáctinásobek své váhy a to dva a půl kilo. O něco úspěšnější byla studentka Anna Ohryzková s kolegy. Jejich most unesl téměř čtyři kilogramy, což byl šestadvacetinásobek vlastní váhy. „Příště bych jej udělala rovnější. Nám se totiž nerozlomil, ale jen spadl,” vysvětlila Ohryzková. „Na to jak jsme ke konci nestíhali, jsem ale spokojená,” doplnila. Nejtěžší je podle ní rozvrhnutí materiálu a souměrnost mostu.

Opakovaný zájem

Do soutěže se zapojili žáci třetího a čtvrtého ročníku, kteří utvořili vícečlenné týmy. Celkově se vyrobilo téměř padesát mostů různých tvarů. Nejdůležitější je dle Hobži správně rozhodnout strategii. „Studenti by měli od začátku přemýšlet nad konstrukcí. Rozhodnout se, jestli například zvolí obloukový či příhradový most. Poté dbát na stabilitu a na ztužení,” uvedl Hobža.

Letošní ročník byl již třetím. Organizátoři se přitom inspirovali na jiných školách. „Tam to akorát dělají v menším měřítku. My jsme si troufli zapojit všechny třeťáky a čtvrťáky,” vysvětlil Hobža. Celkově se zúčastnilo téměř padesát týmů.

Soutěž pokračuje v úterý, kdy se utkají studenti čtvrtého ročníku. Vynaložená snaha nepřijde nazmar. Výherci získají odměnu v podobě poukazů na knihy a diplom.

ELIŠKA POSPÍŠILOVÁ