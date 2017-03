OBRAZEM: Pieta za romské oběti. Před 74 lety odjel první transport do Osvětimi

Brno – Ještěr obývající Starou radnici v Brně by se možná měl mít na pozoru. Pokud by si muž, který v pondělí zaměstnal brněnské strážníky, popletl draka s krokodýlem, čelil by symbol města vážnému nebezpečí. Právě jako lovec krokodýlů se totiž hlídce podnapilý dvaatřicátník představil.