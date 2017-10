OBRAZEM: Růžová fontána před Janáčkovým divadlem upozorňuje na rakovinu prsu

Brno /FOTOGALERIE/ – Růžově se ve čtvrtek v šest hodin večer rozsvítila brněnská fontána před Janáčkovým divadlem. Na podporu boje proti rakovině prsu bude svítit ještě v pátek, od setmění do dvou do rána. Říjen je celosvětově měsícem podpory nemocných žen a právě růžová barva je tradičním symbolem.

Akci pořádá organizace Mamma Help, která nemocným ženám pomáhá už osmnáct let. „Letos poprvé se nám podařilo nasvítit v Brně objekt, který upozorní na tuto nemoc. Mimo to také přednášíme ve školách či firmách a máme poradenské centrum na Nerudově ulici. Vše je zdarma. Snažíme se pacientkám pomoci hlavně po lidské stránce. Tedy je třeba jenom nechat vyplakat,“ sdělila koordinátorka centra Lenka Pelánková.

Nasvítit fontánu se letos podařilo i díky spolupráci se zastupiteli. „Jsem rád, že město Brno je součástí celosvětové kampaně, která upozorňuje na riziko nádorového onemocnění prsu s důrazem na význam prevence. Chceme, aby si ženy všech věkových skupin uvědomily, že včasné odhalení rakoviny prsu zachraňuje životy a dětem jejich mámy a babičky,“ sdělil náměstek primátora Petr Hladík.

Kromě fontány mohou zájemci také navštívit dvě fotografické výstavy. Na Poliklinice Zahradníkova až do konce října vystavují studenti Střední a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael soubor fotografií s cílem motivovat ženy k zájmu o prevenci rakoviny prsu. Autoři byli také ovlivněni tím, že v daném období rakovinou prsu onemocněla jedna z profesorek školy.

Druhá výstava s názvem „Říct to dětem“ je spojena s novým projektem organizace. Záměr je pomoct pacientkám komunikovat se svými dětmi a poradit jim, jak rodině říct o své nemoci.

