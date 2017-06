VIDEO: Spot k Janáčkovu kulturnímu centru? Filharmonikům spustili piano z nebe

Brno – Informatika není jen pro chlapy, vzkazují z brněnského Vysokého učení technického. Dívkám od dvanácti do devatenácti let to dokážou pořadatelé Letní počítačové školy pro dívky, na Fakultě informačních technologií. „Studentky učíme základy programování, grafiky, zpracování fotek a čeká je i exkurze do společnosti IBM," popsala mluvčí školy Radana Kolčavová.