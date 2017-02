Ochoz se zrodila z lesů a vápna

Ochoz u Brna - Přijíždějící řidiče u silnice nepřivítá jen značka vymezující obec, ale i slogan Ochoz u Brna: Z lesů a vápna zrozená. Výběr sloganu je součást komunikační strategie Ochozi, kterou tento týden schválilo tamní vedení.

Ochoz u Brna: Z lesů a vápna zrozená.Foto: Grafický manuál obce Ochoz u Brna/Michael Vidura

„Spojuje to tradici vápenářství v obci na okraji Moravského krasu i to, že Ochoz obklopují krásné lesy. A jelikož máme problém s tím, že lidé odjinud název obce málokdy správně skloňují, už ze sloganu plyne, že je Ochoz ženského rodu," vysvětlil místostarosta Ondřej Mlejnek. Komunikační strategie řeší i to, jak bude obec informovat obyvatele a turisty.