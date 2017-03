Odměna za nevěstu? Dort, dozvěděli se návštěvníci Svatebních proměn

Brněnsko – Cestu z Brna třeba do Ivančic na Brněnsku cestujícím brzy zkomplikuje jedna z letošních prvních výluk. Začne už v pondělí a potrvá do konce pracovního týdne. „Od 8.15 do 14.05 hodin nahradíme v úseku Brno – Střelice – Moravské Bránice – Ivančice všechny vlaky linky S41 autobusy," uvedl na svých webových stránkách Kordis.