Odmění šéfku informačního centra Janulíkovou. I přes výhrady k festivalu

Brno – Ředitelka brněnského turistického informačního centra Jana Janulíková by měla být odměněna za organizaci festivalu Meeting Brno a Léto v centru. „Byla to úspěšná akce. TIC Brno je velmi pozitivně vnímané a svůj úkol splnilo dobře a bezezbytku. Za to bych chtěl paní ředitelce poděkovat,“ řekl na posledním zasedání zastupitelstva primátor Petr Vokřál.

Ředitelka Turistického informačního centra města Brna Jana Janulíková.Foto: DENÍK/Attila Racek

S festivalem je ale spojeno několik nejasností, na které Brněnský deník Rovnost upozornil již dříve. Kontroloři kritizují například nepřehledné postavení turistického centra a spolku Meeting Brno, které znemožňuje určit odpovědnost za pořádání. Ředitelka centra tvrzení kontrolního výboru odmítá. „Byli jsme plně součinní úřadům, dokládali jsme dokumenty a vše bylo zcela standardní. Žádnou chybu z naší strany nevidím,“ reagovala na zjištění kontrolorů ředitelka Janulíková. Ze zprávy kontrolního výboru brněnského zastupitelstva vyplývá doporučení Radě města Brna, která se má kompetencí vedení centra zabývat. „Primátor vyjádřil svůj názor a za ředitelku bojoval, ale důležité je, jak se k tomu postaví rada. Zpráva byla věcná a jasná,“ řekl předseda kontrolního výboru Oliver Pospíšil. KLÁRA VAŠÍČKOVÁ ČTĚTE TAKÉ: Meeting Brno: Zastupitelé objevili chyby u Německého domu i výstavy aut

Autor: Redakce