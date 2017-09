Odsouzenému bystrckému starostovi Kratochvílovi zastupitelé vyslovili důvěru

Brno /FOTOGALERIE, ANKETA/ - Starosta brněnské Bystrce Tomáš Kratochvíl (ČSSD) má důvěru zastupitelstva. Zastupitelé mu ji vyjádřili na středečním zastupitelstvu. Mimořádný bod byl do programu zařazen poté, co se v médiích začátkem týdne objevila zpráva, že Kratochvíl byl loni pravomocně odsouzen za napadení vojáka tajné služby.

O rozsudku starosta zastupitelstvo neinformoval. Odsouzen byl poté, co se porval s vojákem tajné služby, milencem své přítelkyně, a zlomil mu čelist. Bod o hlasování o důvěře zastupitelstva navrhl Kratochvíl sám.

Do sálu starostu přišlo podpořit několik desítek lidí. „Funkci koná zodpovědně, jako starosta nepochybil, proto jsem ho přišel podpořit. To, co se mu stalo v soukromí, ho asi mrzí," řekl třeba obyvatel Bystrce Lubomír Kouba.

Jiný muž z Bystrce, Tomáš Krejčí, zdůraznil, že se Kratochvíl zastává obyvatel městské části. „Takového starostu chceme," prohlásil Krejčí. Lidé, kteří se na zasedání zastupitelstva přišli podívat, každému podobnému prohlášení tleskali.

Kratochvíl svým podporovatelům poděkoval za důvěru a zdůraznil, že konflikt s vojákem nevyprovokoval a jen chránil svou přítelkyni. „S rozsudkem se neztotožňuji, považuji jej za nespravedlivý. Zasahovaly do něj tajné služby, protože i voják byl jejich členem. Bránil jsem se útoku," zdůraznil starosta.

To, že o rozsudku zastupitele neinformoval, zdůvodnil tím, že šlo o jeho osobní věc. „Žádný zákon mi neukládá informovat o soukromí, pokud se netýká výkonu funkce starosty," poznamenal Kratochvíl.

Opoziční zastupitelé navrhovali buď aby se o vyjádření důvěry nehlasovalo, nebo poukazovali na morální stránku incidentu. „Pokud starostu podpoříme, dáváme tím signal mládeži, že je v pořádku nebo dokonce chvályhodné rozbít čelist člověku, který jim odvede dívku," uvedl opoziční zastupitel Luboš Raus (Bystrčáci).

O bodu se nakonec hlasovalo, z pětadvaceti zastupitelů pro vyjádření důvěry starostovi hlasovalo dvacet, jeden byl proti, zdržel se jeden a vůbec nehlasovali tři zastupitelé.