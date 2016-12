Ohňostroje omezuje jen doba nočního klidu. V regulaci obce nevidí smysl

Brno, Brněnsko – Pestrobarevné růžice světýlek a velké rány, které způsobují rachejtle a petardy, mohou lidé přes celé vánoční svátky vidět denně. Pouštějí je děti i dospělí, často bez ohledu na denní dobu. Na noční výtržníky si pak lidé stěžují strážníkům. Často kvůli zvířatům.

Novoroční ohňostroj. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Brno, ani okolní obce vystřelování petard a rachejtlí neregulují. „Odpalování neomezujeme, lidé však musí dodržovat noční klid," sdělila Zuzana Taušová z brněnského magistrátu. Stejné to je třeba v Rosicích, Tišnově nebo Šlapanicích na Brněnsku.

Ani na silvestra pro milovníky barevných jisker zastupitelé nestanovili výjimku. „V Brně taková výjimka momentálně neexistuje. Novoroční oslavy ale lidé obecně tolerují a chápou jako kulturní zvyklost. Musí to být ovšem v rozumné míře," vysvětlil mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba. Nejčastěji vyjíždí strážníci kvůli stížnostem mezi druhou a čtvrtou hodinou ráno, hlavně kvůli zvířatům.

Také v Tišnově přistupují k ohňostrojům podobně. V regulaci této zábavy nevidí smysl. „Vydávat zákaz, který by neměl kdo a zejména jak účinně kontrolovat, nedává příliš smysl. Navíc se domníváme, že toto není problém, který by město nějak významně trápil. Stížnosti řeší městská policie jen ojediněle," uvedl mluvčí Tišnova Roman Skřepek.

Na silvestra se připravuje také brněnská zoologická zahrada. „Hůře na hluk reagují ptáci, kteří mohou při splašeném poletování narazit do bariér nebo kopytníci, kteří se plaší. Naštěstí se nám nestalo, že by odpaloval petardy někdo z návštěvníků přímo v areálu," vysvětlila mluvčí zoo Gabriela Tomíčková. Vítá to, že Brno letos oficiální novoroční ohňostroj zrušilo. Horší podle ní ale je domácí odpalování v okolí a ohňostroje na přehradě.

Prvního ledna se nedočkají ohňostroje ani v Rosicích. Ve Šlapanicích, Tišnově či Modřicích se tradiční zábavy naopak nevzdali.