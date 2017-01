Ohromila porotu v Hollywoodu. Zpěvačka natočila klip na Brněnské přehradě

Brno /VIDEO/ - Hladinu Brněnské přehrady si jako kulisu ke svému zpěvu vybrala Kateřina Kolčavová. Na konci loňského roku zde natočila videoklip ke své první písničce Don't say no. „Natáčení bylo náročné, ale i tak si chci jednou zahrát ve filmu," říká sedmnáctiletá zpěvačka, která získala loni a předloni několik ocenění na Mistrovství světa v interpretačním umění v americkém Hollywoodu.

Zpěvačka Kateřina Kolčavová si za své umělecké jméno zvolila Katie Kei. Kvůli snadnější výslovnosti.Foto: Archiv kateřiny Kolčavové

Jako jediná reprezentantka České republiky se na mistrovství probojovala do užšího výběru a do finále. „Účastnila jsem se soutěží i doma, ale za mořem je to jiné. Získala jsem zkušenost i nové přátele třeba na Novém Zélandu," říká Kolčavová o ostatních účastnících.

Na soutěži měla jen minutu na to, aby porotu zaujala. „Nejtěžší je výběr písně, musím ji upravit tak, aby i za tak krátkou dobu zněla dobře," vysvětluje Kolčavová. Porota zpěvačku z Brna ve finále ocenila prvními a druhými příčkami v několika kategoriích.

Podívejte se na klip k písni Don't say no natočený na Brněnské přehradě:



Američtí diváci ji znají spíš jako Katie Kei. „Nikdo na soutěži neuměl vyslovit mé české jméno. Proto jsem si vytvořila umělecké," vysvětluje mladá umělkyně.

Brněnské publikum si Kolčavovou pamatuje především z dětských rolí v muzikálech Městského divadla v Brně. Aniž by se někdy učila zpívat či tančit, v devíti letech už získala roli malé Cosette v muzikálu Bídníci. „Přestože to nebyla moje první role, mám k ní osobní vztah. Hrála jsem ji od premiéry do derniéry, dokonce i na zájezdech," svěřuje se dívka.

Zpěvačka plánuje v zahraničí vystupovat i v budoucnu. „Každá země má jiné publikum, je to něco nečekaného," přemítá. Také proto píše texty svých písní anglicky.

Kolčavová na jaře zazpívá koncert před brněnským publikem, kde předvede kromě své tvorby také známé popové písně.

ANNA TIŠNOVSKÁ