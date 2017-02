Onkologický ústav chce hotel pro nemocné. Ve hře je i domov pro seniory

Brno – Na léčbu ozařováním dojíždějí do brněnského Masarykova onkologického ústavu pacienti s rakovinou denně i stovky kilometrů. Nemocnice pro ně totiž nemá dostatek lůžek. Vyřešit problém má zřízení hotelu pro nemocné v přilehlé budově v Tomešově ulici.

Masarykův onkologický ústav. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Budova, kde dříve sídlilo transfuzní centrum, je už několik let prázdná. Její přestavba na hotel v blízkosti ústavu by pomohla zejména pacientům, kteří podstupují ozařování denně. „Lidé k nám musejí dojíždět z Uherského Brodu nebo až z Prahy, což je nejenom problematické pro ně, ale je to i neekologické a komplikuje to parkování," uvedl ředitel ústavu Jan Žaloudík.

I deset lůžek navíc podle něj může pomoci, díky nim v ústavu vyšetří více lidí. O možné přestavbě nyní zařízení jedná s krajem, kterému budova patří.

Podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví a sociální péči Marka Šlapala radní zatím zvažují dvě varianty využití budovy. „První z nich je domov pro seniory, druhá záměr onkologického ústavu, který bychom také rádi podpořili. Zástupci se už sešli s hejtmanem a o všem jednáme," sdělil.

Kraj má rozhodnout nejpozději po prázdninách. „Volba bude záviset hlavně na finančních možnostech," doplnil Šlapal. Možná je podle něj kombinace obou variant.