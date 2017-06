Oprava za čtvrt miliardy. Výměna potrubí nebo kolejí na rok zavře Údolní ulici

Olomouc, Brno – Řidiči Uberu vyjedou opět do brněnských ulic. Deníku Rovnost to potvrdil ředitel společnosti pro Českou republiku a Slovensko Tomáš Peťovský. „Čekáme na rozhodnutí v písemné podobě a doufáme, že budeme moci co nejdříve obnovit provoz. Rozhodnutí vítáme vzhledem k našim řidičům v Brně a tisícům cestujících," řekl Peťovský.