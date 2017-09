Opravy Avionu se protáhnou do konce roku. Pokud je ještě nezbrzdí památkáři

Brno /FOTOGALERIE/ – Naděje na znovuotevření svitla vloni jednomu z nejužších hotelů na světě, brněnskému Avionu. Po několika odkladech začali dělníci pracovat na jeho rekonstrukci. Termín ukončení prací už museli stavbaři posouvat. „Snad všechno stihneme dodělat do konce tohoto roku,“ oznámil v pátek majitel hotelu Stanislav Berousek.

Původně měla být rekonstrukce Avionu hotová už v těchto dnech. „Stavbyvedoucí mi slíbil, že to bude do konce září. Za čtrnáct dnů to ale nemůžeme stihnout,“ povzdechl si majitel.



Největší obavy z průtahů mají stavbaři kvůli nutnosti konzultovat vše s památkáři. „Musíme s nimi řešit každý detail,“ podotkl stavbyvedoucí Rudolf Vilček.



Stav prací památkáři pravidelně kontrolují. „Průměrně jednou za čtrnáct dnů chodíme do hotelu na kontrolní den. O tom, že by měl být hotel opravený do konce roku, nic nevím,“ sdělila památkářka Jana Firbasová.





S majitelem hotelu řeší lidé od památkové ochrany desítky úprav. Patří k nim tvar schodišť a zábradlí i nové vestavby. „Při posuzování památkové péče o Avion je pro nás důležitý způsob provedení oprav a ne to, kdy budou hotové,“ upozornil vedoucí odboru kultury a památkové péče jihomoravského kraje Petr Fedor.



Od původního návrhu přestavby hotelu od architektky Evy Jiřičné se bude konečná podoba hotelu lišit. Majitel zachová původní vzhled hotelu ze třicátých let, avšak zároveň ho zmodernizuje. „Chceme návštěvníkům nabídnout hotelový standard, na který jsou zvyklí,“ vysvětlil majitel Berousek.



Popsaná proměna některým odborníkům vadí. „Mění se původní vzhled domu. Doufám, že rekonstrukce hotelu nedopadne špatně,“ sdělil architekt Michal Krištof.



Lidé se na opravený hotel těší. „Když jsem byl mladý, chodil jsem do hotelu na pivo a za děvčaty. Jsem rád, že se zase opravuje,“ řekl třeba Ivo Pekáč. Že si na otevření hotelu počká, mu nevadí.



V novém hotelu lidé kromě třiceti sedmi pokojů najdou i restauraci a jídelnu s rychlým občerstvením. „Je dobře, že místo zbořeniska tu bude opravený hotel,“ prohlásil Brňan Jan Gulák.