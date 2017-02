Opravy za 140 milionů: 25 let staré provizorní operační sály nahradily nové

Jižní Morava – Časté převazy a riskantní operace. Péče o popálené pacienty je náročná a vyžaduje dobré propojení operačních sálů s lůžkovým oddělením. Fakultní nemocnice Brno ve čtvrtek představila zrekonstruované zázemí na klinice popálenin a chirurgické jednotce intenzivní péče. Úpravy stály 140 milionů korun.

Popáleninové centrum v brněnských Bohunicích pacientům nově nabízí o šestnáct lůžek pro dospělé víc a dva operační sály, které nahradily předchozí. „Nestačily provozu. Když se centrum do prostor stěhovalo na počátku devadesátých let, byly provizorní. Vydržely přes pětadvacet let," upozornil ředitel bohunické nemocnice Roman Kraus.

Právě popáleniny a také nadýchání kouřem jsou nejčastější zranění při požárech. Těch loni v kraji hasiči likvidovali 1505. Zemřelo při nich patnáct lidí a 137 se zranilo. „Při požárech se lidé často také v panice při útěku něco zlomí nebo se praští do hlavy," podotkla mluvčí krajských záchranářů Barbora Zuchová.

Za vážné zranění lékaři považují případy, kdy si dospělý popálí dvacet procent povrchu těla. „Dá se to poměrně lehce změřit. Jedno procento povrchu těla je zhruba stejně velké jako dlaň zraněného," doplnila Zuchová.

Následky požárů loni stály Jihomoravany téměř půl miliardy korun. Je to nejvyšší částka za posledních pět let. Nejdražší požár hořel v březnu ve Vyškově, škoda dosáhla 190 milionů korun. „Vyjelo k němu šestnáct jednotek hasičů a museli jsme vyhlásit třetí stupeň poplachu. K hale, která hořela na ploše zhruba dvacet krát čtyřicet metrů, přiléhaly další dvě. Museli jsme zastavit šíření požáru tam," popsal mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Z hořících domů, aut a bytů loni hasiči vyvedli 2350 lidí. Problémy při záchraně mívají s opilými nebo zdrogovanými lidmi. „Komplikované je to i na sídlištích. Někdy tam není možné přijet s automobilovým žebříkem," dodal Mikoška.

