Osel z minizoo se propadl po krk do ledové vody. Na břeh se nakonec vyšplhal sám

Příbram na Moravě – Nestartuje auto? Pokud se to stane řidiči, který spěchá do práce, je to nepříjemná záležitost. Hodně naštvaný pak musel být zatím neznámý zloděj, jenž marně startoval dodávku, do níž si předtím nanosil lup. O kuriózním případu z Příbrami na Moravě na Brněnsku informovali policisté v úterý.