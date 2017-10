Ozbrojení výtržníci na lodi. Strážníci cvičili zásah na Brněnské přehradě

Jižní Morava /VIDEO/ - Lídři jihomoravských kandidátek se shodují, že by dostavba dálnice D52 měla být priorita nové vlády, která vzejde z říjnových voleb. Přivítali by také zákon, který prosadí stavbu i přes časté námitky stěžovatelů. V debatě padly i otázky na další důležitá krajská témata - vinařství a sucho. Lídři odmítají zdanění takzvaných šumivých vín. Chtějí podporovat jihomoravské vinaře, kteří vytváří výjimečnou kulturu zemědělství v kraji i celé České republice. Řekli to po cestě z Brna a v Mikulově na společné diskuzi, kterou pořádal Deník Rovnost při unikátním projektu Deník-bus.