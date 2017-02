V tísni použijí tlačítko SOS. Pager starším lidem přivolá pomoc i rodinu

Brno – Při práci na zahradě upadla a zlomila si nohu. Dvaasedmdesátiletá matka Hany Kučerové ležela na podzim venku několik hodin, než ji při návštěvě dcera našla a odvezla k lékaři. Pomoc v podobných situacích slibují vybraným důchodcům a lidem se zdravotním či chronickým postižením představitelé Brna. Od května plánují zřídit speciální službu tísňového volání.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Vybraní lidé obdrží pager s nouzovým tlačítkem, pomocí kterého upozorní dispečery služby, že jsou v tísni. „Dispečeři zprostředkují okamžitou pomoc policistů, strážníků, hasičů či havarijních služeb. Následně vyrozumí i rodinné příslušníky a zůstanou s klientem v kontaktu až do úplného vyřešení situace,“ přiblížil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.



Služba podle něj začne fungovat od prvního května letošního roku. „Předpokládaná cena za pager bude 150 korun na měsíc,“ vyčíslil Poňuchálek.



Do pilotního ověřování projektu se zapojí 250 klientů, kteří jsou v ohrožení zdraví nebo života. „Díky zařízení mohou trávit co nejdelší čas doma, tedy v prostředí, kde se cítí nejlépe,“ vyzdvihl náměstek brněnského primátora pro sociální oblast Matěj Hollan.



Pro novou službu plánuje město zřídit dispečink, který bude přes den obsluhovat Centrum sociálních služeb a v noci strážníci. „Nerad bych předbíhal s podrobnostmi, musíme se ještě domluvit, jak bude systém fungovat. Je před námi stále ještě spousta jednání,“ nechtěl moc prozrazovat ředitel Centra sociálních služeb Ivo Sedláček.

Pro zvětšení klikněte na obrázek



Brněnští strážníci nabízejí podobnou službu už téměř dvacet let. Jejich Centrum tísňového signálu poskytuje osobní alarmy pro sto lidí, kteří mají vysoký věk, jsou nepohybliví nebo tělesně handicapovaní. „Ve chvíli, kdy třeba upadnou, zmáčknou tlačítko. My jim voláme zpět, abychom ověřili, zda jej nestiskli třeba omylem a jestli máme na místo vyslat i záchranáře,“ popsal mluvčí městské policie Jakub Ghanem.



Od domů či bytů mají strážníci zapečetěné klíče, takže si při příjezdu ke klientovi i sami odemknou.



Stovku chráněných klientů strážníci vytipují ve spolupráci s domovy důchodců a sociálními pracovnicemi. „Občas nás lidé oslovují i sami. Více než sto jich ale mít nemůžeme, proto také další službu vítáme,“ poznamenal Ghanem. Od roku 2002 nabízejí podobnou Senior linku i blanenští strážníci.



Zřízení tísňového volání uvítal také vedoucí pečovatelské služby v brněnských Žabovřeskách Leoš Němec. „Předpokládám, že bude o službu mezi lidmi velký zájem. Ocení ji hlavně lidé, kteří žijí v domácnosti osamocení a jsou odkázaní sami na sebe. Získají díky ní větší pocit bezpečí a jejich rodiny jistotu, že je příbuzný v pořádku,“ zhodnotil.