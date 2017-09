Pat a Mat po 7 letech znovu kutí v Brně. Letohrádek Mitrovských láká i na modely

Brno – Originální figurky Pata a Mata, téměř tisícovku autíček a panenky oděné do modelů historického oblečení uvidí návštěvníci programu 3 výstavy pro celou rodinu v brněnském Letohrádku Mitrovských.

Fanoušci večerníčku Pat a Mat si na podzim přijdou na své. Aktuální výstava v Letohrádku Mitrovských však chce zaujmout i ty, kteří výstavu v minulost navštívili. Novinkou tak bude expozice soukromé sbírky modelů autíček Stanislava Hajšela, která je složena z téměř tisícovky modelů.

Automobilovou tematiku doplňují fotografie uměleckého fotografa Vojmíra Blažka. Dále pak přehlídka miniatur historického oblečení, jejíž autorkou je Zdeňka Mudráková. „Za téměř deset let naší existence jsme ještě nevyzkoušeli takovou kombinaci témat. Rozhodli jsme se tedy, že uděláme výstavu pro děti, rodiče i prarodiče. Všichni si tady najdou to své,” pozval vedoucí Letohrádku Mitrovských Petr Lukas.

Výstava Letohrádek Mitrovských

- Výstavu mohou lidé navštívit od soboty až do neděle 19. listopadu, a to vždy od 10 do 16 hodin.

- Základní vstupné je 85 korun. Rodinné vstupné letohrádek neplánuje. Slevy však mohou uplatnit senioři, studenti a děti.

Pat a Mat zaujme podle Lukase každého. „Ankety ukazují, že patří Pat a Mat k nejoblíbenějším večerníčkům,” vysvětlil.

Exponáty pro výstavu propůjčily zlínské filmové ateliéry Bonton, kde se několik sérií večerníčku natočilo. Návštěvníci tak uvidí třeba obývací pokoj, kde se velká část děje odehrála, přístroj na kompot, kabriolet či externí prostory. Na venkovní domeček si zájemci dva týdny počkají. „Předchozí uživatel výstavy domeček zničil, takže je teď na rekonstrukci,” vysvětlil Lukas.

Zvědavce také uspokojí odhalení, jak vypadají figurky Pata a Mata pod oblečením. Návštěva hostům napoví, jak seriál vznikal. Téma Pata a Mata navíc zlínské studio doplnilo o několik dalších významných replik.

Oděvy od antiky po normalizaci

Ten, koho večerníček neláká, může ocenit výstavu modelů oblečení napříč dějinami. Velmi bohatou sbírku od období antiky až po sedmdesátá léta 20. století zapůjčila Zdeňka Mudráková ze Zlína.

Autorka oblečky ručně šije a zdobí dle historických předloh. „Čím je miniatura oděvu komplikovanější, tím je pro mě práce záživnější,“ dodala. Mezi panenkami mohou návštěvníci objevit také konkrétní postavy, jako třeba Karla IV., Napoleona či z dámského zastoupení princeznu Sissi či lady Dianu.

Smyslem výstavy je především pobavit. „Chceme, aby i v tom škaredém podzimním počasí se lidé zvedli od televizních obrazovek a přišli se podívat,” doplnil Lukas.

ELIŠKA POSPÍŠILOVÁ