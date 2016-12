Pětiminutový ohňostroj slavnostně ukončil vánoční trhy. A oslavil nový rok 2017

Brno – Hodiny odbily sedmou hodinu večer a Dominikánské náměstí v Brně se otřáslo výbuchy. Lidé se ale nebáli, nad hlavami se jim totiž rozzářila barevná světla ohňostroje, který oznamoval, že vánoční trhy v centru města v pátek skončily. „I když show trvala jen pět minut, stálo za to si na ní počkat. Každý rok je to krásné," zhodnotila Jana Koutecká, která ohňostroj před Vánoci sledovala už podesáté.

Letošní akce měla kromě ohlášení konce trhů i oslavit začátek roku 2017, novoroční ohňostroj totiž letos radní Brna neplánují. „Rozhodli jsme se, že ohňostrojem na Dominikánském náměstí zároveň oslavíme i Nový rok. Za propagaci spojenou s ohňostrojem město platilo půl milionu korun," přiblížila úspory města brněnská radní pro marketing a cestovní ruch Petra Rusňáková.

Ne všechny ale nápad potěšil. „Je to smutné, tenhle ohňostroj byl krátký a vůbec se mi nelíbil. Když už by měl ohňostroj vydat za dva, měl by být lépe připravený a záživnější," konstatoval Brňan Petr Myslivec.

Kvůli velké koncentraci lidí na Dominikánské náměstí přijela i hasičská cisterna, která hlídala vjezd, a ulicemi se procházeli policisté se samopaly. Bezpečnostní opatření navýšili jihomoravští policisté po pondělním útoku na vánoční trhy v Berlíně. „Už před touto tragickou událostí jsme posílili počty policistů v ulicích, po útoku jsme jejich počet navýšili ještě o polovinu," uvedl ve středu Tržil.

Brněnské vánoční trhy se ale obešly bez potíží a na Brňany poslední den trhů čekala i spousta zábavných akcí. Například dětem na pódiu náměstí Svobody přečetl pohádky brněnský primátor Petr Vokřál, fanouškům jazzu zahrál americký hudebník Chuck Wansley a otužilci si mohli užít zimní kino, ve kterém se hrála kultovní pohádka Tři oříšky pro Popelku. „Zahřívám se sice svařákem poctivě, ale bojím se, že na Popelku nevydržím. Každopádně je to krásný nápad a moc se mi celé letošní trhy líbily," řekla Jana Králíková.

Dodala, že nejvíc času trávila na Moravském náměstí. „Je to tam útulnější, lépe vyzdobené a hlavně je tam méně lidí," dodala Králíková.

Stánky se uzavřou ve tři čtvrtě na deset večer a lidé toužící po svařáku si budou muset najít místo v restauracích o­kolo.