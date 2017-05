Pietním aktem zahájili v Pohořelicích už jedenáctou Pouť smíření

Pohořelice /FOTOGALERIE/ – U kříže na místě hromadného hrobu obětí pohořelického sběrného tábora postává v sobotu dopoledne přibližně stovka lidí. Společnou modlitbou si připomínají osudy německojazyčných obyvatel, kteří byli z Brna vyvedeni po konci druhé světové války. Pietním aktem doprovázeným slovy řečníků a hrou na kytaru zahájují v Pohořelicích na Brněnsku jedenáctou Pouť smíření.

Setkání se účastní starší lidé, studenti i mladé rodiny s dětmi. Notná část hostů je německého původu, úvodní proslovy proto řečníci přednášejí také v němčině. „Jsme rádi, že se do Brna postupně vrací národnostní barevnost, kterou před dvaasedmdesáti lety ztratilo,“ podotýká jeden z řečníků.

Pouť poprvé absolvuje například Brňanka Šárka Tvrdoňová. „Je důležité si poválečné události připomínat, protože z nich vyvstávají i hodnoty do budoucnosti, které se dají aplikovat na nové problémy, co ve společnosti vznikají. Myslím si, že obě strany s sebou nesou určitou vinu. Měly by se smiřovat, a ne přít se, kdo chyboval jako první a čí vina byla větší,“ prohlásila.

Trasa, na niž se poutníci z místa vydali, čítá dvaatřicet kilometrů. Historický pochod vede přes Ledce, Rajhrad, Modřice a končí na Mendlově náměstí v Brně. Tam bude v zahradě Augustiniánského opatství událost od půl sedmé večer pokračovat proslovy, pietním aktem u památníku vyhnaným obyvatelům Brna a koncerty.