Pít, či nepít? Brno schválilo vyhlášku o alkoholu s devíti stranami výjimek

Brno – Dvě stovky výjimek ze zákazu pití alkoholu na veřejných prostranstvích v Brně schválili v úterý brněnští zastupitelé. Žádaly o ně zejména městské části kvůli pořádání kulturních akcí. „Když rozsvěcíme vánoční stromeček, nemůžeme prodávat punč. Když pálíme čarodějnice, nemůžeme prodávat pivo. Vyhláška není dokonalá, ale výjimky potřebujeme," prohlásil místostarosta Židenic Petr Kunc.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Právě proti dlouhému seznamu výjimek se ohrazovali náměstci brněnského primátora Martin Ander a Matěj Hollan. „Když si chci otevřít na ulici pivo, tak to abych si na chytrém telefonu vyhledal vyhlášku a seznam ulic, jestli to můžu udělat. Jsem pro, až mi městská policie doloží, že strážníci znají ty ulice zpaměti,“ prohlásil Ander.

Za výjimky ve vyhlášce bojovali zejména starostové městských částí. „Mezi výjimkami je to, co tam jednotlivé radnice daly. Městské části vědí nejlépe, co se u nich děje,“ argumentovala starostka Maloměřic a Obřan Klára Liptáková.

Brněnští zastupitelé nakonec odsouhlasili vyhlášku i se seznamem výjimek míst a akcí, kde lidé mohou alkohol pít.