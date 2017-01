Ples jako Brno: Gejzír nápadů, hodnotí celebrity

Brno /REPORTÁŽ/ – Po červeném koberci v sobotu večer přicházejí do brněnské Fait Gallery první celebrity. V záři barevných světel se třpytí dlouhé šaty krásných dam, doprovázených pány ve smokingu s motýlkem. Pečlivě upravené stoly zdobí kytice bílých a růžových tulipánů. Nad nimi se starostlivě sklání číšníci a dohlížejí, aby skleničky nezůstávaly prázdné. Ples jako Brno začíná.

Nejdříve se při přehlídce představuje zástup číšníků. K jejich úboru neodmyslitelně patří bílá košile, černé kšandy a motýlek. Večerem plným šarmu provází hosty moderátor Libor Bouček. „Jsem jeho velkou fanynkou. Jinak se moc těším, až si zatančím. Jen se k tomu bude muset můj partner odhodlat," říká česká královna krásy z roku 2013 Gabriela Lašková.

Po úvodu hosté postupně míří do zadních částí galerie, kulinářského království. Stoly s dlouhými bílými ubrusy se prohýbají pod tíhou úhledně poskládaných delikates. Nad dokonale zdobenými drobnými zákusky stojí čokoládové fontány a sloupy plné ovoce. Opodál se line vůně čerstvě restovaných steaků a rybích specialit. „Unikátností našeho plesu je právě catering, kde máme devět míst s nejvybranějšími a nejluxusnějšími lahůdkami od ústřic, tuňáka, krevet, po zvěřinu a další. Po celou dobu plesu garantujeme, že když si lidé kdykoliv objednají své oblíbené jídlo, dostanou jej, i ve dvě hodiny ráno," zdůrazňuje spoluorganizátor plesu Tomáš Pakosta.

Na ples druhým rokem zavítal i motocyklový závodník Karel Abraham s přítelkyní. „Je tady skvělá nálada a potkávám mnoho známých. Ples je podle mě nejlepší akcí v Brně," hodnotí.

Pan Etiketa

Velkolepá pověst plesu přilákala také odborníka na etiketu Ladislava Špačka. Událost označil jako gejzír nápadů, který proti akcím v Praze nemá obdobu. „Je tady krásné prostředí, velmi milí lidé a nádherné ženy v překrásných róbách," povídá.

Pánové by ovšem podle něj měli více dbát na dodržování dress codu. „Někteří se domnívají, že předepsaný black tie znamená uvázat si černou kravatu. Správně by si však měli obléknout smoking s motýlkem, protože je nejvyšší příčkou pánského společenského oblečení a vytváří dojem největší slavnostnosti. Zážitek totiž tvoří ze čtyřiceti procent dění, co vidíme na pódiu, ale z šedesáti procent tvoří slavnostní okamžik lidé kolem nás," upozorňuje Špaček.

Trend: odhalená záda

V honosnosti šatů i účesů si ženy značně konkurují. Hitem letošní sezóny jsou podle návrhářů krajkové šaty s tylovými materiály, modely na akci jsou však různorodější. Velmi oblíbeným prvkem jsou odhalená záda a výrazné šperky. Dlouhými křišťálovými náušnicemi černou róbu doplnila moderátorka Eva Decastelo. „Jsou od Šenýr, společnosti, která vyrábí korunky na soutěžích krásy a dokonce i miss universe," dodává.

Hudební doprovod a plný taneční parket zajišťuje Orchestr Karla Vlacha, mezi hlavní účinkující patří například zpěvačka Lenny, britská hvězda Samantha Atkinson nebo zpěvačka Ewa Farna. Účinkujících je letos podle organizátorů rekordní počet, celá stovka. „Program je skvělý, pořadatelé si udržují vysokou laťku. Ani trochu se nenudíme, večer nám hrozně rychle utíká," míní Jana Doležalová, modelka a Miss České republiky pro rok 2004.

Dražba vynesla milion a půl

Dobročinný nádech plesu dodává před půlnocí dražba. V nabídce jsou například obrazy umělce Petra Kvíčaly, prsten ze čtrnáctikarátového bílého zlata či postel v hodnotě 410 tisíc korun. „Letos je úspěšnější, než loni. Nadace pro Dětský smích díky ní získala milion pět tisíc korun. Peníze pomohou těžce nemocným dětem," říká mluvčí plesu Karolína Křenková.

Když se nad ránem loučí poslední hosté, zbývá kuchařům jídlo pro zhruba padesát lidí. „Ty poputují do azylového domu," podotýká Pakosta. Na plese podle něj letos návštěvníci spořádali více než tři a půl tisíce porcí jídla a vypili tři sta padesát lahví pravého šampaňského.