Pocta Kometě? Fanoušek jde přes půl republiky

Brno, Praha - Cesta zpátky na výsluní bývá často zdlouhavá, znělo v dubnu celým Brnem. Hokejová Kometa vyhrála po jednapadesáti letech titul. Zdlouhavá cesta v sobotu začala i Danielu Markovi, který se rozhodl uctít titul pěší cestou z Prahy do Brna.

Daniel Marek jde pěšky z Prahy do BrnaFoto: Foto: Archiv Daniela Marka

Deset let už žije v Praze, Kometě však fandí od dětství. „Když bylo play-off, chodil jsem i po Praze s šálou Komety. Budilo to velkou pozornost,“ říká Marek. Výzvu si muž vymyslel na konci minulé sezony. „Říkal jsem si, že tak dlouhé čekání na titul by chtělo uctít něčím velkým. Rád chodím, tak mě napadlo podat nějaký větší sportovní výkon,“ vysvětluje.

Trasu si Marek naplánoval na 270 kilometrů. V pondělí přitom šel jeden z nejdelších úseků. „Mám ujít něco přes padesát kilometrů. Zatím mi ale navigace vždy ukazovala o něco míň, tak doufám, že to nebude přes šedesát,” směje se. Při cestě se potýká s nejrůznějšími komplikacemi. „Objevily se první puchýře, tak jsem vytáhl náplasti. Zatím to ale jde,” vysvětluje.

Zastávky mohou být někdy zrádné. „V neděli mě doprovázeli kamarádi. Zastavili jsme se v Kácově v pivovarské restauraci. Musel jsem se pak trochu přemlouvat a ujít poslední kilometry. Největším problémem bude psychika a ty malé bolístky,” popisuje.

Společnost přátel Markovi při túře podpořila morálku. „Kluci mi v neděli vzali batoh, což je to nejtěžší . Taky když si ve čtyřech povídáte, jde to hned líp. To mi velice pomohlo,” usmívá se. Se začátkem pracovního týdne už jde Marek zase sám.

Putování spojil s charitativním projektem. „Vybral jsem si Hospic sv. Alžběty, protože tam moje babička trávila poslední týdny svého života. Měl tam jít i můj táta, ale už to nestihl,“ vzpomíná.

Lidé přispívají na internetovém serveru. Za každou vybranou korunu přispěje Marek pětadvacet haléřů až do pěti tisíc korun. „Když jsem viděl, jak tam zpříjemní lidem poslední dny, chci hospicu pomoct,“ nastiňuje.

Cestu mohou lidé sledovat na Facebooku. Dojít k domácímu stadionu Komety by měl Daniel Marek ve čtvrtek večer.

ONDŘEJ KALOUD, ELIŠKA POSPÍŠILOVÁ