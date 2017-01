Pod Hády vyroste do šesti let 435 nových bytů. Na místě bývalé továrny

Brno - Přes čtyři sta rodin se za šest let může začít stěhovat do nové čtvrtě pod brněnskými Hády v Maloměřicích. Developerská firma Trikaya chce na místě bývalé továrny Ergon příští rok začít stavět domy. Podle loňských plánů firmy se mělo začít se stavbou už letos.

Opuštěný areál továrny Ergon.Foto: DENÍK/Tomáš Škoda

Developer už podal žádost na úřad, který vyhodnocuje vliv na životní prostředí. Na ploše o rozměru jedenasedmdesáti hektarů vzniknou rodinné domy, viladomy nebo bytovky. „Uprostřed čtvrtě dělníci postaví náměstí. Kolem něj budou obchody nebo také mateřská školka. Přemýšlíme i o vybudování domu s pečovatelskou službou," sdělil šéf developerské firmy Alexej Veselý.

Noví obyvatelé zaparkují na parkovištích, která nabídnou 646 míst. Některá budou také podzemní. V nové čtvrti na východě města vznikne 435 bytových jednotek.

Podle starostky Maloměřic a Obřan Kláry Liptákové je jednání s developerem zatím bez problémů. „Domluvili jsme se například na výstavbě školky, která je pro novou čtvrť nezbytností. Žádné stížnosti od místních jsem ale nezaznamenala," prohlásila starostka.

Ani s dopravou by podle developera i městské části neměl být problém. Do nové čtvrtě lidé vjedou silnicí Pod Hády. „Je to vlastně samostatné území oddělené od zbytku městské části. Výrazné problémy zatím neočekávám," doplnila Liptáková.

Stavební firma po dostavbě v roce 2023 počítá s napojením na městskou hromadnou dopravu. Do čtvrtě by tak zajížděly autobusy. V areálu bude také park a sportovní hřiště pro místní.

Státní podnik Ergon, který budovu koncem osmdesátých let minulého století začal stavět, vyráběl kontaktní čočky, ortopedickou obuv a další pomůcky. Krátce po sametové revoluci zkrachoval a kromě dluhů po sobě zanechal i nedokončenou továrnu. „Zůstaly tam rozestavěné velké haly. Poté, co firma skončila v konkurzu, hala vystřídala několik vlastníků. Nikdo z nich se ale neměl k dokončení stavby," vysvětlila dříve tehdejší starostka Maloměřic a Obřan Jarmila Kocmanová.

Nyní areál k tréninku využívaly jednotky integrovaného systému.