Pohoda v lužáneckém parku. Společný piknik zabavil děti, dospělí relaxovali

Brno /VIDEO/– Ruka chytá tětivu luku, napíná jí a zaměřuje na cíl. Za okamžik z luku vypustí šíp, který prolétne vzduchem a přistane přímo ve středu terče. "Hurá, desítka!" raduje se devítiletá Anička. Ta přišla s babičkou v neděli odpoledne na Brněnský piknik v Lužánkách.

Hned vedle si nechává čtveřice zvědavců vysvětlil pravidla hry s dřevěnými kolíky. "Vlastně je to podobné jako kuželky, ale tím, že se to hraje na trávě a s kolíkem místo koule je to o něco těžší," komentuje hru Pavel Zavařil. Kromě ní si mohou lidé v parku zahrát kuličky, petanque nebo třeba badminton.

Na cestě u Střediska volného času Lužánky se prochází desítky lidí. Zastavují se u stánků, kde mohou nakoupit rozličná jídla, od grilovaných klobás až po studenou zmrzlinu. "Sice jsme si na piknik donesli vlastní jídlo, ale když jsem viděla ty zákusky, nemohla jsem odolat," říká Martina Novotná, která od stánku odchozí s kouskem čokoládového dortu.

O kousek dál sedí skupinka asi 30 lidí a společně grilují. Hudební kulisu jim k tomu dělá čtveřice mladíků, kteří hrají na kytary a basu. Podobná hudební uskupení jsou po celém parku. "Panuje tady hrozně pohodová atmosféra. Člověk si může v klidu posedět, jenom poslouchat hudbu a na nic jiného nemyslet," komentuje piknik Adam Šrom.

Kolem jednoho ze stánků se potloukají lidé, kteří doma zapomněli deku k sezení. I na ty ale organizátoři mysleli. "Návštěvníci si ji od nás mohou půjčit za vratný poplatek sto korun," uvedla jedna z organizátorek pikniku Andrea Šromová.

VIKTORIE POKORNÁ