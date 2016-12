Pohotovost pro děti v Brně otevře od nového roku o hodinu a půl později

Jižní Morava /ROZHOVOR UVNITŘ/ - Hned ráno po probuzení zjišťuji, co je na facebooku nového. Ze všeho nejdřív se dívám na zprávy, abych věděla, co se děje ve světě. Zapnu počítač, abych si pustila hudbu. Odpovědi na otázku, co děláte ráno po probuzení, jsou u Jihomoravanů podobné. Není divu. Připojení k internetu má nyní už téměř každý obyvatel kraje. Od té doby se také rozrostly možnosti, které lidé online mohou dělat.