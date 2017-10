Pokuty vybírají hned na místě. Karty v Brně přijímá dalších dvacet revizorů

Brno - Nejvíc kandidátů do poslanecké sněmovny je z Brna-středu. Ukázal to průzkum Brněnského deníku Rovnost, který se zaměřil na kandidátky všech politických subjektů v Jihomoravském kraji. Reportéři zjišťovali, ze které městské části jsou první tři kandidáti, kteří pochází z Brna a kandidují do desátého místa.